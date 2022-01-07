Akaryakıt ve doğalgaz fiyatlarına peş peşe yapılan zam sonrası sanayiciler üretim maliyetlerini etikete yansıttı. Son olarak yılbaşında açıklanan, cam üreticilerin ana giderlerine yapılan zam sonrası Şişecam ürünlerine yüzde 48 zam yaptı. Yıllardır Başiskele’de faaliyet gösteren Sar Cam’ın ortaklarından Orhan Sarısüleyman, cam fiyatlarına gelen zammı doğruladı. Şişecam’ın ürünlerine yüzde 48 zam yaptığını belirten Sarısüleyman, nedeninin ise fiyat artışlarına bağladı.

UYGULANMAYA BAŞLANDI

Sarısüleyman gazetemize yaptığı açıklamada, “Şişecam yüzde 48 zam yaptı. Şişecam’ın büyük maliyetlerinden bir tanesi doğalgaz. Üretimini doğalgaza bağlı olarak yapıyor. Yılbaşı itibariyle doğalgaza zam gelince Şişecam da zam yaptı. Aralık ayının başında yüzde 20 zam gelmişti, ancak yapmamıştı. Ay sonuna yansıtacaktı ancak bekledi. Yılbaşında doğalgaza yüzde 50 zam gelince Şişecam da yüzde 48 zam yapmak zorunda kaldı. Asgari ücrete gelen zam ile birlikte doğalgaz zammını yüzde 25 civarı bekliyorduk, ama yılbaşında yüzde 50 zam daha gelince maalesef Şişecam da yüzde 48 olarak yansıttı. Zam ürünlere yansıtılmaya başlandı” dedi.

SİLİKON TARZI ÜRÜNLER

Diğer kalemlere de zam geldiğini belirten Sarısüleyman, “Bizim hammaddelerimizin yüzde 70’inde cam var. Asgari ücretli işçi kesimine de yüzde 50 zam geldi. Bizim kullandığımız silikon tarzı ürünler var. Onlarda yurtdışından Euro üzerinden geldiği için onlara da yüzde 40-50 zam gelmiş oldu” ifadelerinde bulundu.