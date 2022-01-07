2021’in ikinci elde en çok tercih edilenleri belli oldu  

Türkiye’nin önde gelen 2.el otomobil ilan platformu arabam.com, geride bıraktığımız 2021 yılının ilgi çekici ikinci el ilan verilerini paylaştı. 2021 yılı boyunca en çok ilan verilen 5 kategori, 10 marka, 10 otomobil modeli ve yılı, 10 arazi/SUV/Pick-up modeli, yakıt türleri, vites türleri, motor hacimleri, km. değerleri gibi temel verilere göre kategorize edilmiş ikinci el arabam.com analizi şöyle: 2021’de arabam.com’daki ilanların %71’ini otomobiller oluşturdu. Otomobilleri hafif ticari araçlar, arazi araçları, ticari araçlar ve motosikletler izledi. Traktör ve tarım iş makinaları gibi ilanlar ise %2’lik dilimde yer aldı.

2021 Yılında En Çok İlan Verilen 10 Marka ve Model

arabam.com’da verilen ilanlarda zirve Renault markasının oldu. Bu markayı sırasıyla Fiat, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen ve Honda izledi.

İlanlara model özelinde bakıldığında 2021 yılında en çok ilan verilen otomobil modelleri Clio, Astra, Megane ve Focus oldu. Bu dört modeli ise sırasıyla Passat ve Corolla takip etti.

Arazi, SUV ve Pick-Up Kasa Tiplerinde, Markaların 2021 Yılı Oranları

arabam.com`da yayınlanan 2.el Arazi/SUV/Pick-up ilanlarının oransal olarak değerlendirmesine bakıldığında en yüksek ilan sayısı, %20,08 ile Nissan Qashqai’nin oldu. Bu aracı sırasıyla Dacia Duster, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan, Hyundai Tucson, Peugeot 3008 izledi.

2021 Yılında En Çok 2012, 2015 ve 2016 Model Araç İlanları Verildi

arabam.com’da 2021 yılında en fazla ilan verilen araçlar, %7,4 oranı ile 2012 yılına ait modeller oldu. Bunu sırasıyla 2015 ve 2016 model araçlar takip etti. 2000 yılı ve öncesine ait araçlar ise ilanların %13,9’unu oluşturdu.

Motor hacmine göre ilanların dağılımı

Motor hacmi arttıkça yakıt tüketimi ve MTV miktarları da arttığı için 1.6 altındaki motorların 2021 yılında 2.el araç alımında daha çok tercih edildiği gözlemleniyor. 1.2 – 1.4 arası ve 1.4-1.6 arası motor hacimlerine sahip araç ilanları daha çok ilgi gördü. 1.2-1.4 arası motor hacmine sahip araçların ilan oranı %29 oldu, 1.4 – 1.6 arası motor hacmine sahip araçlar ise ilanların %52’sini oluşturdu. 2001 cm3 ve üzeri motor hacmine sahip ilanların oranı ise %4’te kaldı.

İlanların fiyat aralığına göre dağılımı

İlanlar içinde en yüksek payı 2021’de %26,8 oran ile 50.000 TL - 100 .000 TL aralığındaki araçlar aldı. 100.00 TL - 150.000 TL aralığındaki araçlar ise ilanların %24,2’sini oluşturdu. 350.000 TL ve üzerindeki araç ilan oranları ise %7,3 oranında oldu.

İlanların vites tipine göre dağılımı

2021 yılında şanzıman tipine göre ilanların dağılımında en büyük payın düz vitesli araçlarda olduğu görülüyor. Düz vitesli araçlar ilanların %67’sini oluşturdu, yarı otomatik vitesli araçlar da ilanların %16’sını oluşturdu. Otomatik vitesli araçların ise ilan oranı %16.

İlanların yakıt tipine göre dağılımı

arabam.com ilanları yakıt tipine göre incelendiğinde, dizel araçların 2021 yılında ilan oranı %55,3 oldu. LPG’li araçlar %25,72 oranı ile ikinci sırada yer aldı. Benzinli araçlar ise ilanların %19,12’sini oluşturdu. Benzinli araçları sırasıyla elektrikli ve hibrit araçlar izledi.

2021’de kilometresi yüksek, uygun bütçeli araçlar tercihler edildi

İkinci el piyasasında 2021’de ilanlar en çok 200.000 km.- 300.000 km. arasındaki araçlar için verildi, bu km. aralığındaki araçların ilan oranı %24 oldu. Uygun fiyatlı, yüksek kilometreli araçlar revaçta idi. 100.000 km. – 150.000 km. ve 150.000 km. – 200.000 km. aralığındaki araçların ilan oranları %18 oldu, 50.000 km. – 100.000 km. aralığındaki araçların ilan oranı ise %16’da kaldı.