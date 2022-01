Kocaeli Tabip Odası: Hekimler olarak geçinemiyoruz

Kocaeli Tabip Odası bugün SEKA Devlet Hastanesi önünde “Vazgeçmiyoruz. Oyalama değil haklarımız istiyoruz” diyerek basın açıklaması gerçekleştirdi. Kocaeli Tabip Odası Başkanı Ömer Ardaman tarafından gerçekleştirilen açıklamaya oda üyeleri ve hekimler katıldı.

“İKİ ÇİFT SÖZ DAHİ KURULMADI”

Oda Başkanı Ömer Ardaman tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Hekimlerin ve diş hekimlerinin ekonomik haklarında kısmi düzeltme getiren yasa tasarısı tüm partilerin oybirliği ile kabul edilmesine rağmen, iktidar tarafından geri çekilmiştir. Cumhurbaşkanı ve Sağlık Bakanı tarafından ekranlarda hekimlere zam müjdesi verilmiş ancak hemen ardından tasarının geri çekilmesine dair iki çift söz dahi kurulmamıştır.

“BİR GÜNLÜK BİR UYARIYDI”

Enflasyonun gerçek anlamda yüzde 50’nin üzerine çıktığı, açlık sınırının 4 bin 13 TL yoksulluk sınırının 13 bin 73 TL olduğu şartlarda hekimler olarak geçinemiyoruz, emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Bu zorlu çalışma koşullarında adeta emeğimiz yok sayılıyor. 15 Aralık günü yaptığımız bir günlük g(ö)rev, bir uyarıydı. Almakta olduğumuz maaşlarımız emeğimizin karşılığı değildir, iktidarın keyfine göre belirlenemez. Bu denli yoğun emek çalıştığımız koşullarda emeğimizin değersizleştirilmesini kabul etmiyoruz.

“SAĞLIK EMEKÇİLERİ ÇALIŞAMAZ HALE GELDİ”

Bugün geldiğimiz nokta, uzun yıllardır sağlıkta adım adım yaratılan çöküşün bir sonucudur. Konu salt bir zam meselesi değildir. Mesele sağlığa 5 dakikada üretilebilecek bir meta olarak bakılan sistemdedir. Mesele, hekimlik değerlerinin yok sayılması, bilimin değil ekonomik çıkarların ön plana koyulması, mesleğimizi önemini görmezden gelen anlayıştır. Ekonomik krizin ve bu değersizleştirmenin sonucu olarak yoksullaşma, sağlık emekçilerini artık çalışamaz hale getirmiştir.

“GEÇİNEMİYORUZ SESLERİNİ İKTİDAR DUYMAK ZORUNDA”

Konu, çalışma koşullarımızın her geçen gün kötüleşmesi, şiddetin her geçen gün artmasıdır. En fazla hastalanan ve ölen meslek grubu olmamıza rağmen Covid-19’un meslek hastalığı sayılmamasıdır. Sorun koruyucu değil tedavi edici, kamucu değil özelleştirmeci sağlık anlayışını dayatan kapitalizme teslim olmuş sağlık sistemindedir. Sorun bizlerin hak arama eylemlerinde değil, sorun bizlerin emeğini çalan, emeğimizin karşılığını vermemekte direnen bu sistemdedir. Toplumun her kesiminden yükselen ‘geçinemiyoruz’ seslerini artık iktidar duymak zorundadır.

“HİÇBİR TALEBİMİZDEN VAZGEÇMİYORUZ”

“Emek Bizim Söz Bizim” diyerek başlattığımız mücadele programında hiçbir talebimizden vazgeçmiyoruz. Toplumun sağlığı sağlık çalışanlarının sağlığından geçer. Meclisin açılması ile özlük haklarımıza yönelik düzenlemelerin acilen gündeme alınmasını talep ediyoruz. Sunulan tasarıdan daha geri bir düzenlemeyi asla kabul etmeyeceğimizi, üretimden gelen ve emeğimizden aldığımız gücümüzü kullanmaktan kaçınmayacağımızı bir kez daha TTB ve diğer birinci basamak sağlık örgütleri tarafından, ASM sağlık çalışanlarının iş güvencesini tamamen ortadan kaldırdığı, düşünce açıklama görüş bildirilmeyi yasakladığı, özlük hakları hukuksuz ve haksız yere kısıtladığı gerekçesiyle iptal edilmesi talebiyle yürüttüğü mücadelenin sözleşme yinelenmemesi süreciyle önemi daha da artmış olduğu açıktır.

TALEPLERİNİ SIRALADI

Taleplerimiz, Ekonomik ve özlük haklarımızla ilgili yeni yasa tasarısının en kısa zamanda meclise sunulmasını istiyoruz. Ücretlerimize gerçek enflasyon ve yapılan zamların üzerinde zam istiyoruz. Döner sermaye veya performans değil; emekliliğimize yansıyan, insanca yaşayacağımız tek ücret istiyoruz. 7200 ek gösterge ve yılda 120 gün yıpranma payı istiyoruz. Covid-19’un meslek hastalığı sayılmasını istiyoruz. Sağlıkta yeni bir şiddet yasası istiyoruz.”