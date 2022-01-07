İzmit'te 2+1 70 m² daire mahkemeden satılık

Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Karabaş mahallesi, 468 ada 7 parsel, 2. Kat, 7 Bağımsız Bölüm numaralı, 2/18 arsa paylı, mesken vasıflı taşınmaz olup, İzmit ilçesi, Karabaş Mahallesi, Karabaş Sokak, No:16 adresinde bulunan 159,72 m2 yüzölçüme sahip ana taşınmazın 2. katında konumludur, İzmit merkezdedir, taşınmaz 2+1 oda tertibinde 70 m2 alanındadır, ısınma doğalgaz sobasıyla sağlanmaktadır,Konut alanında kalmaktadır, resmi kurumlara yakındır.
# Sokak
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.