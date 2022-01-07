07 Oca 2022 - 16:00- Gündem G: 07 Oca 2022 - 16:03

İzmit'te 2+1 70 m² daire mahkemeden satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kocaeli İzmit'te 2+1 70 m² daire mahkemeden satılıktır

İzmit'te 2+1 70 m² daire mahkemeden satılık mask

Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Karabaş mahallesi, 468 ada 7 parsel, 2. Kat, 7 Bağımsız Bölüm numaralı, 2/18 arsa paylı, mesken vasıflı taşınmaz olup, İzmit ilçesi, Karabaş Mahallesi, Karabaş Sokak, No:16 adresinde bulunan 159,72 m2 yüzölçüme sahip ana taşınmazın 2. katında konumludur, İzmit merkezdedir, taşınmaz 2+1 oda tertibinde 70 m2 alanındadır, ısınma doğalgaz sobasıyla sağlanmaktadır,Konut alanında kalmaktadır, resmi kurumlara yakındır.

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# Sokak

07 Oca 2022 - 16:00 - Gündem

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