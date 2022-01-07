07 Oca 2022 - 16:02- Gündem G: 07 Oca 2022 - 16:04

İzmit'te 3+1 102 m² daire icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kocaeli İzmit'te 3+1 102 m² daire icradan satılıktır(çoklu satış)

İzmit'te 3+1 102 m² daire icradan satılık mask

Kocaeli İl, İzmit İlçe, 4877 Ada, 21 Parsel, HATİPKÖY Mahalle/Köy, B Blok, Zemin Kat, 3 Nolu Bağımsız Bölüm Kıymet takdiri istenen taşınmaz Hatipköy Mahallesi, Nato Caddesi B Blok No: 44B daire: 3 İzmit - Kocaeli posta adresinde yer almaktadır. Şehir merkezinin 7 km kuzeybatısında, Anadolu Otoyolu yakınında, yapılaşmanın seyrek olduğu bölgede konumludur. D-100 Karayoluna 3 km, sahile 4 km, şehir merkezine 7 km mesafededir. 

DETAYLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN...

07 Oca 2022 - 16:02 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.552.558 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
İzmit'te 2+1 70 m² daire mahkemeden satılık mask
İzmit'te 2+1 70 m² daire mahkemeden satılık
Kocaeli Tabip Odası: Hekimler olarak geçinemiyoruz mask
Kocaeli Tabip Odası: Hekimler olarak geçinemiyoruz
"Yeni fikirler ortaya koymaktan korkmayın" mask
"Yeni fikirler ortaya koymaktan korkmayın"
Aygün’den Başkent çıkarması   mask
Aygün’den Başkent çıkarması  
Bodur ve Dayanç, Genç Kocaelililere gitti mask
Bodur ve Dayanç, Genç Kocaelililere gitti
İzmit Belediyesi’nden Emekli-Sen’e nezaket ziyareti mask
İzmit Belediyesi’nden Emekli-Sen’e nezaket ziyareti
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL