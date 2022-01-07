Kocaeli İl, İzmit İlçe, 4877 Ada, 21 Parsel, HATİPKÖY Mahalle/Köy, B Blok, Zemin Kat, 3 Nolu Bağımsız Bölüm Kıymet takdiri istenen taşınmaz Hatipköy Mahallesi, Nato Caddesi B Blok No: 44B daire: 3 İzmit - Kocaeli posta adresinde yer almaktadır. Şehir merkezinin 7 km kuzeybatısında, Anadolu Otoyolu yakınında, yapılaşmanın seyrek olduğu bölgede konumludur. D-100 Karayoluna 3 km, sahile 4 km, şehir merkezine 7 km mesafededir.
07 Oca 2022 - 16:02- Gündem Güncelleme: 07 Oca 2022 - 16:04
İzmit'te 3+1 102 m² daire icradan satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kocaeli İzmit'te 3+1 102 m² daire icradan satılıktır(çoklu satış)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.