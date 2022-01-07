Kocaeli İl, İzmit İlçe, 283 Ada, 61 Parsel, ÖMERAĞA Mahalle, 6.Kat ve Çatı Katı, 13 Nolu Bağımsız Bölüm. Kıymet takdiri istenen bağımsız bölümün yer aldığı, Kocaeli İli, İzmit ilçesi, Ömerağa mahallesi, 283 ada 61 parsel sayılı taşınmaz İzmit Belediyesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Ticaret Alanı kullanımında kalmaktadır.
07 Oca 2022 - 16:03- Gündem Güncelleme: 07 Oca 2022 - 16:05
İzmit'te 5+1 140 m² dubleks daire icradan satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kocaeli İzmit'te 5+1 140 m² dubleks daire icradan satılıktır
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.