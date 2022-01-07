Kartepe Belediyesi’nde eğitimlere devam ediliyor  

Kartepe Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından belediye personeline yönelik eğitimlere devam ediyor. Meclis salonunda düzenlenen “Taşınır Yıl Sonu İşlemleri” eğitiminde belediye personeline online eğitim verildi.

ONLİNE EĞİTİM

Belediye Meclis Salonu’nda online düzenlenen eğitimde Marmara Belediyeler Birliği Eğitmeni Mehmet Fatih Tapınç tarafından, görevli taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin güncel mevzuat ve uygulamalar konusunda bilgilendirildiği eğitimde taşınırlara ilişkin kayıt, tüketim, stok gibi işlemlerin mevzuata uygun, şeffaf ve hesap verilebilir bir düzende gerçekleştirilebilmesi amacıyla bilgilendirme yapıldı.

KONULAR HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

Belediye personeline yönelik eğitimde kullanılacak defter ve belgeler, giriş ve çıkış işlemleri, taşınırların numaralandırılması, harcama birimlerinin ve ambarların kodlanması, hurdaya ayırma süreci, kamu idareleri arasında devir işlemleri, taşınırların muhasebeleştirilmesi, sayım işlemleri, yılsonu yönetim hesabının oluşturulması konularında bilgi verildi. Eğitim sonunda örnek uygulamalar ve yaşanan sorunlara soru-cevap uygulamaları yapıldı.