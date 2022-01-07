Vicdansızlar yunusa kurşun yağdırarak öldürdü

Darıca Bayramoğlu Mahallesi Balyanoz Koyu’nda görev yapan Darıca Belediyesi’nin güvenlik görevlileri, kıyıya vuran yunusu fark etti. Güvenlik görevlilerinin haber vermesi üzerine gelen Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı Hayvan Sağlığı ve Refahı Ekibi, yaptıkları incelemede yunusun gövdesinde kurşun izlerini fark etti. Ekipler, yunusu kıyıya çekerek araca koyduktan sonra incelenmek üzere veteriner müdürlüğüne götürdü. Üzerinde 3 kurşun yarası bulunan yunustan çıkarılacak olan kurşunların balistik inceleme için güvenlik güçlerine teslim edileceği belirtildi.
# Darıca
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.