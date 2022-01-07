Motorine ve benzine yeni zam iddiası

Merkez Bankası'nın piyasaların beklentisinin aksine üst üste faiz indirimi kararı almasıyla birlikte enflasyon ve döviz kurlarında artış yaşandı. Zamlar art arda gelmeye devam ederken motorine ve benzine bir zam daha geleceği iddia edildi. Milli Gazete'nin aktardığına göre, motorine 94 kuruş, benzine ise 63 kuruş zam bekleniyor. 2022'nin ilk gününde, benzin fiyatlarına 1,21 TL, motorin fiyatlarına 1 TL 29 kuruş, LPG'ye ise 0,78 kuruş zam gelmişti.
# Zam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.