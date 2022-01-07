07 Oca 2022 - 18:31- Asayiş G: 07 Oca 2022 - 18:32

Köpeklerin korkusundan dereye kaçtılar!

Kocaeli’de köpeklerden korkan iki kişi korkuyla dereye kaçtı. Köpekler şahısların çıkmasını beklerken, o anlar ise vatandaşlar tarafından kaydedildi.
Köpeklerin korkusundan dereye kaçtılar! mask

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Karabaş Mahallesi’nde bulunan Kumla Deresi’nde meydana geldi. Köpekten korkan iki kişi, derenin içine girdi. Köpekler de dere kenarında onların çıkmalarını bekledi. Derenin içinde mahsur kalan kişiler, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Şahısların korkuyla dereden köpeklerin gitmesini beklemeleri ise vatandaşlar tarafından anbean görüntülendi.

07 Oca 2022 - 18:31 İHA Kocaeli- Asayiş

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