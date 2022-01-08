TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat” ve “Döviz Tevdiat Hesabı Dönüşümlü TL Vadeli Mevduat” ürünleriyle ilgili T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıklamasının ardından hemen harekete geçtiklerini belirterek, “Yeni ürünlerimiz tasarrufu ön plana çıkarırken, birikimi olan müşterilerimizi kur riskine karşı korumalı hale getirecek; yabancı para mevduatı olan müşterilerimizi ise TL’ye geçişe teşvik edecek” dedi.
08 Oca 2022 - 14:15- Ekonomi Güncelleme: 08 Oca 2022 - 14:17
TEB’in yeni mevduat ürünleri TL’ye geçişe teşvik edecek
Türk Ekonomi Bankası (TEB), geliştirdiği ürün ve hizmetlerle tüketicileri tasarrufa yönlendirmeyi ve mevcut birikimlerinin getirisini maksimum düzeyde tutmayı hedefliyor
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.