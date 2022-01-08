08 Oca 2022 - 14:15- Ekonomi G: 08 Oca 2022 - 14:17

TEB’in yeni mevduat ürünleri TL’ye geçişe teşvik edecek  

Türk Ekonomi Bankası (TEB), geliştirdiği ürün ve hizmetlerle tüketicileri tasarrufa yönlendirmeyi ve mevcut birikimlerinin getirisini maksimum düzeyde tutmayı hedefliyor

TEB’in yeni mevduat ürünleri TL’ye geçişe teşvik edecek   mask

TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat” ve “Döviz Tevdiat Hesabı Dönüşümlü TL Vadeli Mevduat” ürünleriyle ilgili T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıklamasının ardından hemen harekete geçtiklerini belirterek, “Yeni ürünlerimiz tasarrufu ön plana çıkarırken, birikimi olan müşterilerimizi kur riskine karşı korumalı hale getirecek; yabancı para mevduatı olan müşterilerimizi ise TL’ye geçişe teşvik edecek” dedi.

08 Oca 2022 - 14:15 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.546.917 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
TEB’in yeni mevduat ürünleri TL’ye geçişe teşvik edecek   mask
TEB’in yeni mevduat ürünleri TL’ye geçişe teşvik edecek  
2021’de 58 farklı akaryakıt fiyatı değişikliği yaşandı mask
2021’de 58 farklı akaryakıt fiyatı değişikliği yaşandı
Motorine ve benzine yeni zam iddiası mask
Motorine ve benzine yeni zam iddiası
2021’in ikinci elde en çok tercih edilenleri belli oldu   mask
2021’in ikinci elde en çok tercih edilenleri belli oldu  
Şişecam yüzde 48 zam yaptı! mask
Şişecam yüzde 48 zam yaptı!
Akbank’tan işbirliği mask
Akbank’tan işbirliği
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL