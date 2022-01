Yapı Kredi Leasing en iyi işyeri seçildi

Yapı Kredi Leasing, insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden Kincentric'in gerçekleştirdiği 'Kincentric Best Employers 2020 - 2021' programı kapsamında 'Türkiye'nin En İyi İşyeri' seçildi. Türkiye'nin en geniş katılımlı işyeri araştırması olan Best Employers (En İyi İşyerleri) Programı'nda ödül alan şirketler, 'çalışan bağlılığı'nın yanında 'çeviklik', 'bağlı kılan liderlik' ve 'yetenek odağı' endekslerine göre belirleniyor.

İNSAN KAYNAĞI

Yapı Kredi Leasing'in köklü geçmişi ve kaliteli insan kaynağı olduğunu belirten Yapı Kredi Leasing Genel Müdürü Fatih Torun, şu değerlendirmede bulundu: "Rekabet gücümüzü mutlu insan kaynağımızdan alıyoruz. Bu nedenle çalışan mutluluğu, her zaman ana odak alanlarımızın başında yer alıyor. Her biri konusunda uzman çalışanlarımızı her alanda destekliyor ve çalışan memnuniyetimizi en üst düzeyde tutmaya gayret ediyoruz”dedi.