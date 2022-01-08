Muş Alparslan Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrasına göre Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim için 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 50 sözleşmeli personel alımı yapacak. Adayların, başvurularını 19 Ocak 2022 tarihi mesai saati bitimine kadar Muş Alparslan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na şahsen yapmalara gerekmektedir.
08 Oca 2022 - 14:17- Ekonomi Güncelleme: 08 Oca 2022 - 14:18
50 sözleşmeli personel alınacak
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre Muş Alparslan Üniversitesi 50 sözleşmeli personel alımı yapacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.