Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı (ORKÖY) projeleri kapsamında 2021 yılı içinde 11 bini aşkın orman köylüsüne 354 milyon TL'lik destek verildiğini açıkladı. ORKÖY projelerinin 2022 yılı bütçesinin 400 milyon TL olarak planlandığından da bahseden Karacabey, bu ödeneklerle birlikte toplamda 12 bin orman köylüsüne ulaşmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.
08 Oca 2022 - 14:17- Ekonomi Güncelleme: 08 Oca 2022 - 14:18
Orman köylüsüne 354 milyon TL destek
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı (ORKÖY) projeleri kapsamında 2021 yılı içinde 11 bini aşkın orman köylü...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.