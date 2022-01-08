Orman köylüsüne 354 milyon TL destek

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı (ORKÖY) projeleri kapsamında 2021 yılı içinde 11 bini aşkın orman köylüsüne 354 milyon TL'lik destek verildiğini açıkladı. ORKÖY projelerinin 2022 yılı bütçesinin 400 milyon TL olarak planlandığından da bahseden Karacabey, bu ödeneklerle birlikte toplamda 12 bin orman köylüsüne ulaşmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.