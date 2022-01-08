Samsung ve seyahat uygulaması Piri, imza attıkları iş birliği ile seyahat etmeyi sevenlerin Kaz Dağları’nın doğal güzelliklerini ve kültürel mirasını keşfedebilecekleri bir dijital tur hazırladı. Piri uygulaması üzerinden ulaşılan bu içeriklerin görselleri Galaxy A72 ve Galaxy A52’nin “Acayip İyi” kameraları ile çekildi.
08 Oca 2022 - 14:18- Ekonomi Güncelleme: 08 Oca 2022 - 14:20
Samsung’tan yenilik
Samsung Galaxy A Serisi ile hazırlanan “Acayip İyi Rota: Kaz Dağları” dijital turu baş döndürecek!
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.