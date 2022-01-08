Samsung’tan yenilik

Samsung ve seyahat uygulaması Piri, imza attıkları iş birliği ile seyahat etmeyi sevenlerin Kaz Dağları’nın doğal güzelliklerini ve kültürel mirasını keşfedebilecekleri bir dijital tur hazırladı. Piri uygulaması üzerinden ulaşılan bu içeriklerin görselleri Galaxy A72 ve Galaxy A52’nin “Acayip İyi” kameraları ile çekildi.