Pronet’in Akıllı Ürünleri Uzaktan kontrolle güvenliğinizi, faturalarınızda ise tasarruf etmenizi sağlar. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte havalar da artık soğuyor. Bu da birçok ev ve iş yerlerinde de doğalgaz tüketiminin artmasına neden oluyor. Artan doğalgaz tüketimi de faturalara yansıyarak tüketicilerin yaz aylarına göre daha çok elektrik ve doğalgaz faturası ödemesine neden oluyor. Pronet’in Akıllı Termostat ve Akıllı Priz ürünleriyle hem elektrik tüketiminde hem de doğalgazda tasarruf etmek mümkün.
08 Oca 2022 - 14:20- Ekonomi Güncelleme: 08 Oca 2022 - 14:21
Pronet, tasarruf ettiriyor
Pronet’in Akıllı Ürünleri Uzaktan kontrolle güvenliğinizi, faturalarınızda ise tasarruf etmenizi sağlar. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte havalar da...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.