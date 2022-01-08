Pronet, tasarruf ettiriyor

Pronet’in Akıllı Ürünleri Uzaktan kontrolle güvenliğinizi, faturalarınızda ise tasarruf etmenizi sağlar. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte havalar da artık soğuyor. Bu da birçok ev ve iş yerlerinde de doğalgaz tüketiminin artmasına neden oluyor. Artan doğalgaz tüketimi de faturalara yansıyarak tüketicilerin yaz aylarına göre daha çok elektrik ve doğalgaz faturası ödemesine neden oluyor. Pronet’in Akıllı Termostat ve Akıllı Priz ürünleriyle hem elektrik tüketiminde hem de doğalgazda tasarruf etmek mümkün.