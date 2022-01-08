Talaşlı imalat sanayinin lideri Tezmaksan tarafından hayata geçirilen Türkiye’nin ilk ve tek B2B CNC dijital platformu parkurda.com, fason iş yaptırmak ve almak isteyenleri buluşturan yapısıyla dijital dönüşümün öncü platformlarından oluyor. “Yurt dışındaki iş hepimizin, gelin birlikte üretelim” anlayışıyla makine üreticilerinin bir araya gelerek güçlerini birleştirdiği ve ölçek ekonomi oluşturarak Türkiye’yi büyük bir fabrika haline getiren parkurda.com, bu sayede birlikte iş yapma kültürünü dijitale taşıyor. 2022 yılıyla birlikte dünyanın farklı ülkelerine açılacak parkurda.com, yakın zamanda hayata geçecek puanlama sistemiyle ise firmalara daha adil hizmet sunacak.
08 Oca 2022 - 14:20- Ekonomi Güncelleme: 08 Oca 2022 - 14:22
İşletmeler, parkurda.com ile geleceğe adım atıyor
Talaşlı imalat sanayinin lideri Tezmaksan tarafından hayata geçirilen Türkiye’nin ilk ve tek B2B CNC dijital platformu parkurda.com, fason iş yaptırma...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.