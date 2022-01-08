İşletmeler, parkurda.com ile geleceğe adım atıyor

Talaşlı imalat sanayinin lideri Tezmaksan tarafından hayata geçirilen Türkiye’nin ilk ve tek B2B CNC dijital platformu parkurda.com, fason iş yaptırmak ve almak isteyenleri buluşturan yapısıyla dijital dönüşümün öncü platformlarından oluyor. “Yurt dışındaki iş hepimizin, gelin birlikte üretelim” anlayışıyla makine üreticilerinin bir araya gelerek güçlerini birleştirdiği ve ölçek ekonomi oluşturarak Türkiye’yi büyük bir fabrika haline getiren parkurda.com, bu sayede birlikte iş yapma kültürünü dijitale taşıyor. 2022 yılıyla birlikte dünyanın farklı ülkelerine açılacak parkurda.com, yakın zamanda hayata geçecek puanlama sistemiyle ise firmalara daha adil hizmet sunacak.