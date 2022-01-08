08 Oca 2022 - 14:22- Ekonomi G: 08 Oca 2022 - 14:24

Teknosa, 2021 yılının teknoloji alışveriş tercihlerini açıkladı

Akıllı telefonlar liste başı, TV ekranları büyüyor, gaming ürünler yükselişte… Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, teknolojide gelişimin hız kesm...
Teknosa, 2021 yılının teknoloji alışveriş tercihlerini açıkladı mask

Akıllı telefonlar liste başı, TV ekranları büyüyor, gaming ürünler yükselişte… Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, teknolojide gelişimin hız kesmediği 2021 yılı için “Teknoloji Alışveriş Raporu”nu açıkladı. Akıllı telefonlar en çok satın alınan ürünler listesinde liderliğini korurken, online / hibrit eğitim ve çalışma dinamiklerinin devam etmesi nedeniyle tablet ve notebook’lar ilgi odağı olmaya devam etti.

SANAL ORTAMDA MAĞAZA

Keyifli bir deneyim için daha büyük ve çözünürlüğü daha yüksek televizyonların tercih edildiği 2021 yılında, pratikliği ve performansı nedeniyle robot süpürgeler, sağlık takibi için akıllı saatler, evde geçirilen sürelerin artmasıyla birlikte popüler hale gelen gaming ürünler de öne çıkan teknolojiler oldu. Teknosa’nın Türkiye’de bir ilk olan ve sanal ortamda mağaza deneyimi sunan ‘Video-chat’, tüketicilere online kanal üzerinden anlık destek sağlayan Web-chat, whatsapp hizmetleri,   hızlı ve farklı teslimat seçenekleri 2021 yılında yoğun ilgi gördü.
# eğitim, sağlık

08 Oca 2022 - 14:22 - Ekonomi

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