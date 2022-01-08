08 Oca 2022 - 14:23- Gündem G: 08 Oca 2022 - 14:24

Yahya Kaptan, 102’nci yılında Dilovası’nda anıldı

Milli Mücadele Kahramanı Yahya Kaptan 102. ölüm yıl dönümünde Dilovası’ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı

Yahya Kaptan, 102’nci yılında Dilovası’nda anıldı mask

Dilovası Belediyesi, Milli Mücadele Kahramanı Yahya Kaptan’ın ölümünün 102. yıldönümü dolayısı ile anma programı düzenledi. Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in göreve başladığı günden bu yana evine ve kabrine ayrı bir önem gösterdiği Yahya Kaptan, bu yıl da düzenlenen törenle anıldı. Yahya Kaptan’ın Tavşancıl Akıncılar Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen anma töreninde Kuran-ı Kerim okunup dualar edilirken kabrine karanfiller bırakıldı.

KABRİ BAŞINDA ANILDI

Yahya Kaptan’ın Tavşancıl’daki mezarı başındaki anma programına Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, BBP İl Başkanı Remzi Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Turgut Yazar, AKP İlçe Başkan Vekili Avukat Fevzi Karadaş, kamu kurum müdürleri, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

“GELECEK KUŞAKLARA ANLATILMALI”

Duaların okunduğu törende Araştırmacı-Gazeteci-Yazar İsmail Kahraman, Milli Mücadele Kahramanımız Yahya Kaptan’ın hayat hikayesi ve girdiği mücadeleler hakkında önemli bilgiler verdi.  Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Adını tarihe altın harflerle yazan milli kahramanımız Yahya Kaptan’ı bir kez daha minnetle anmak için bir araya geldik. Bağrında nice kahramanlar çıkartmış ülkemizde Yahya Kaptan gibi vatan ve bayrak sevdalısı bir kahramanımızın ilçemizde anılması bizler için şüphesiz ki çok önemlidir. Milli Mücadele Kahramanımızın vatan ve bayrak sevdası gelecek kuşaklara anlatılmalıdır” dedi.

“TÜRK TARİHİ KAHRAMANLIKLARLA DOLUDUR”

Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay ise, “Bugün burada Kuvayi Milliye kahramanlarımızdan ve Kurtuluş Savaşı şehitlerimizden Yahya Kaptan’ı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istikbalimiz ve ülkemizin bölünmez bütünlüğü için hayatlarını kaybeden şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Türk tarihi büyük kahramanlıklarla doludur. Türk Milleti atlattığı badireler saymakla bitmez. Dün olduğu gibi bugünde her alanda mücadele vermeye devam ediyoruz” dedi.

KABRİNE KARANFİL BIRAKTILAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak da yaptığı konuşmasında Milli Mücadele kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Yahya Kaptan ve şehitleri rahmetle andı. Konuşmaların ardından törene katılanlar Yahya Kaptan’ın kabrine karanfiller bırakılırken dualar okunarak Milli Mücadele Kahramanı Yahya Kaptan’ı andılar.

# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Mustafa, Dilovası
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08 Oca 2022 - 14:23 - Gündem

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