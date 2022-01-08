08 Oca 2022 - 14:25- Siyaset G: 08 Oca 2022 - 14:27

MHP’li Kurt: Problemlerimizi CHP çözemez  

İl yöneticileri ile birlikte İzmit, Derince, Başiskele ve Kartepe’de ziyaretlerde bulunan MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, “Evet bir ekonomik problem var, evet sıkıntılı süreçten geçiyoruz ancak ülkemize yatırım yapacak devletleri tehdit eden CHP çözemez” dedi

MHP’li Kurt: Problemlerimizi CHP çözemez   mask

MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt ve yönetimi, geçtiğimiz günlerde İzmit, Derince, Başiskele ve Kartepe’de ziyaretlerde bulundu. Güne Kocaeli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adem Çakır’ı ziyaret ederek başlayan İl Başkanı Yunus Emre Kurt, Kocaeli Muhtarlar Derneği Başkanı Derya Uluç ve yönetimini, Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy’u, Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı’yı, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi İbrahim Karaosmanoğlu’nu, önceki dönem MHP İl Yöneticileri Vedat Kuru ve Sunay Gezer’i ziyaret ettiler.

MAHALLE TEMSİLCİLERİNİ ATADI

Derince’de Ekrem Güneri’ye ait Global İlaçlama adlı işyerinin açılışına da katılan MHP İl Yönetimi, günü Kartepe’de sonlandırdı. Öncelikle akşam saatlerinde Kartepe İlçe Teşkilatı’nı ziyaret eden Başkan Kurt ve yönetimi, ardından Ataşehir Mahallesi’nde Arslanbey, Balaban, Şirinsulhiye ve Nusretiye Mahalle temsilcilerinin ve yönetimlerinin atamalarını gerçekleştirdi. Arslanbey Gençlik Derneği’ni de ziyaret etmeyi ihmal etmeyen MHP’liler gençliğe verdikleri önemi göstermiş oldular.

“PROBLEMLERİ CHP ÇÖZEMEZ”

Ekonomik krizin olduğunu kabul eden Kurt, “Evet bir ekonomik problem var, evet sıkıntılı süreçten geçiyoruz ancak bu problemleri yabancı ülke büyükelçilerine Türkiye’yi şikayet eden, ülkemize yatırım yapacak devletleri tehdit eden CHP çözemez. PKK da Türkiye’ye yatırım yapmayın iktidar değişsin diyor, CHP Genel Başkanı da aynı şeyi söylüyor. Bu sebeple bunlara fırsat vermeyeceğiz. Milletimizin moralini bozmaya çalışanlara da müsaade etmeyeceğiz. Vatandaş neredeyse MHP oradadır. Diğer partiler bırakın yürüsünler bizler koşmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

# Başiskele, Kartepe, chp
# MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ İLE İLİŞKİLİ:
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08 Oca 2022 - 14:25 - Siyaset

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