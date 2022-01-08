YRP Derince: Tüm Derincelilere minnettarız  

Yeniden Refah Partisi Derince İlçe Başkanlığı, her hafta Derince’nin farklı mahallelerinde Ana Kademe, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları ve tüm teşkilat olarak “Halkımız İçin Sahalardayız” adlı üye stant çalışması gerçekleştiriyor. Konu ile ilgili konuşan İlçe Başkanı Yakup Güzeltepe, “Her şeyin üzerinde Allah’a olan inancımız, davamıza olan aşkımız ve milletimize olan sevdamızla büyük bir gayretle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizleri hasretle bekleyen ve her zaman bizleri bağırlarına basan Derinceli tüm vatandaşlarımıza minnettarız. Emeği geçen tüm teşkilat mensubu dâva kardeşlerime canı gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.