YRP Derince: Tüm Derincelilere minnettarız  

Yeniden Refah Partisi Derince İlçe Başkanlığı, her hafta Derince’nin farklı mahallelerinde Ana Kademe, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları ve tüm teşkilat olarak “Halkımız İçin Sahalardayız” adlı üye stant çalışması gerçekleştiriyor. Konu ile ilgili konuşan İlçe Başkanı Yakup Güzeltepe, “Her şeyin üzerinde Allah’a olan inancımız, davamıza olan aşkımız ve milletimize olan sevdamızla büyük bir gayretle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizleri hasretle bekleyen ve her zaman bizleri bağırlarına basan Derinceli tüm vatandaşlarımıza minnettarız. Emeği geçen tüm teşkilat mensubu dâva kardeşlerime canı gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.
# Kadın
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.