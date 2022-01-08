Gölcük Çakabey Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Cemil Sarı, geçtiğimiz günlerde kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Görev yaptığı Çakabey Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Hülya Uzuner Sarı’nın eşi ve 2 çocuk babası olan 42 yaşındaki Cemil Sarı’nın ölüm haberi tüm Gölcük’ü yasa boğmuştu. AKP Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert ve AKP Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen de Cemil Sarı’nın ailesine ve görev yaptığı okuluna taziye dileklerini iletmek üzere ziyaretler gerçekleştirdi.
08 Oca 2022 - 14:28- Siyaset Güncelleme: 08 Oca 2022 - 14:29
Müdür Yardımcısı Sarı’nın ailesine taziye ziyareti
AKP Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert ve AKP İlçe Başkanı Çetin Seymen; vefatıyla Gölcük’ü yasa boğan Çakabey Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Cemil Sarı’nın ailesi ve okulunu ziyaret ettiler
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.