08 Oca 2022 - 14:28- Siyaset G: 08 Oca 2022 - 14:29

Müdür Yardımcısı Sarı’nın ailesine taziye ziyareti  

AKP Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert ve AKP İlçe Başkanı Çetin Seymen; vefatıyla Gölcük’ü yasa boğan Çakabey Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Cemil Sarı’nın ailesi ve okulunu ziyaret ettiler  

Müdür Yardımcısı Sarı’nın ailesine taziye ziyareti   mask

Gölcük Çakabey Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Cemil Sarı, geçtiğimiz günlerde kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Görev yaptığı Çakabey Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Hülya Uzuner Sarı’nın eşi ve 2 çocuk babası olan 42 yaşındaki Cemil Sarı’nın ölüm haberi tüm Gölcük’ü yasa boğmuştu. AKP Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert ve AKP Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen de Cemil Sarı’nın ailesine ve görev yaptığı okuluna taziye dileklerini iletmek üzere ziyaretler gerçekleştirdi.
# eğitim, çocuk
# AKP İLE İLİŞKİLİ:
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08 Oca 2022 - 14:28 - Siyaset

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