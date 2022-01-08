08 Oca 2022 - 14:28- Gündem G: 08 Oca 2022 - 14:30

“Meydan projesi tanıtımında İzmit Belediyesi’ne yer ayrılmadı”  

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, Büyükşehir Belediyesi’nin Milli İrade Meydanı Projesi’nin toplantısında İzmit Belediyesi’ne yer ayrılmadığını, başkasına ait isim etiketini söküp kendisini oturttuklarını belirtti. Torun, “Milli İrade Meydanı projeniz de halka sormadan yaptığınız ve şimdi de içime sinmedi dediğiniz Eski Valilik Alanı Kent Meydanı Projesi gibi olmasın” dedi

“Meydan projesi tanıtımında İzmit Belediyesi’ne yer ayrılmadı”   mask

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, Büyükşehir Belediyesi’nin Milli İrade Meydanı Projesi toplantısında temsil ettiği kuruma yer ayrılmaması dolayısıyla bir açıklama yaptı. Başkan Yardımcısı Torun, “Öncelikle Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak’ı İzmit Belediyesi’ni hedef alan ve hiç de yakışık olmayan amiyane sözlerden ötürü kınıyorum” dedi. 

“RASTGELE ARKA SIRALARDAN YER GÖSTERİLDİ”

Torun, “Daha önce projeden kesinlikle haberdar edilmeyen İzmit Belediyesi’nin Başkan Yardımcısı olarak bizzat katıldığım Milli İrade Meydanı Projesi’nde temsil ettiğim kuruma kesinlikle bir yer ayrılmamıştır. Yer ayrılmadığını görünce, orada protokolden sorumlu bir beyefendiye İzmit Belediyesi’ne ayrılan yeri sorduğumda, diğer belediyelerin önde olmasına rağmen rastgele arka sıralardan bir yer gösterildi” dedi.

“BAŞKA BİR İSİM ETİKETİNİ SÖKÜP BENİ OTURTTULAR”

“Kendilerine Başkanımız Sayın Fatma Kaplan Hürriyet’i temsilen geldiğimi iletince ise ön sıralardan başkasına ait bir isim etiketi sökerek bana verdiler” diyen Torun, “Yani İzmit Belediyesi adına yer ayırılması gibi bir durum söz konusu değildir. Kendi amiyane tabiriyle ‘Duvara Toslayan’ın kim olduğunu söylemek isterdik, ancak kendisiyle aynı seviyeye düşme gayretinde olmadığımızdan bunun da takdirini halkımıza bırakıyoruz” ifadelerini kullandı. 

“6,5 MİLYARLIK BÜTÇELİ BÜYÜKŞEHİR, KENDİSİNİ BİZİMLE KIYASLIYOR”

Ayrıca Sayın Çakmak’ın koskoca 6,5 katrilyonluk bütçeli bir Büyükşehir’i nasıl bir akılla, İzmit Belediyesi ile kıyaslama yaptığını da anlayabilmiş değiliz. Bir yandan akıllara ziyan ama bir yandan da bu kıyaslamanın yapılması kendi açımızdan sevindiricidir. Kendi zevklerine göre İzmit’i yapboz tahtasına çevirmek isteyenleri bir kez daha uyarmak istiyoruz. Milli İrade Meydanı projeniz de; halka sormadan yaptığınız ve sonradan hatanızı anladığınız, içime sinmedi dediğiniz Eski Valilik Alanı Kent Meydanı Projesi gibi olmasın” ifadelerini kullandı.
# İzmit belediyesi
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08 Oca 2022 - 14:28 - Gündem

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