5 sokak köpeği yolda yürüyen çocuğa saldırdı

Olay, dün akşam saatlerinde Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda yürüyen 15 yaşındaki çocuk 5 tane sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Neye uğradığını şaşıran çocuk, köpeklerden kaçarak yoldan geçen şahsın yanına oradan da bir kuyumcu dükkanına sığındı. Durumu gören dükkan çalışanları hemen 15 yaşındaki çocuğa yardım ederek yaralarını pansuman etti. Bir süre dükkanda dinlenen ve ismi öğrenilemeyen çocuk, kendi imkanları ile hastaneye gitti. Köpeğin çocuğa saldırı anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken başka bir saatte ise 2 kadının köpekten kaçtığı görülüyor.
Video için play'e tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.