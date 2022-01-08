İzmit Belediyespor Karatecileri  antrenmanlara ara vermeden devam ediyor

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, Karate Spor Okullarında eğitim gören 400 sporcu ile antrenmanlara ara vermeden devam ediyor. Antrenmanlarını Recep Topaloğlu Spor Salonunda büyük bir özveriyle sürdüren Karateciler çok hızlı bir çalışma gösterirken, hedeflerinin 2024 Paris olimpiyatları olduğunu belirtti.



İZMİT BELEDİYESPOR İLK DÖRTTE

İzmit Belediyespor sporcuları katıldıkları Kocaeli Online Kata Şampiyonasında final yaparak, ilk dörtte yer alma başarısını gösterdiler. İzmit Belediyesi Antrenörleri verilen eğitimlerin ve antrenmanların yanı sıra ahlaklı, kendine ve yaşadığı çevresine saygısı olan, hayatta ne istediğini bilen, sosyal ve kültürel anlamda bilgili, sağlıklı nesiller yetiştirmek adına eğitimlerini özveriyle sürdürüyor. Haftanın 3 günü saat 20.00-21.00 saatleri arasında yer alan hobi grubu antrenmanlarıyla da aileler bu antrenmanlara katılarak karate ile tanışma fırsatı buluyorlar.



TEŞEKKÜR ETTİLER

Antrenmanlara ara vermeden devam eden İzmit Belediyesporlu karateciler, Antrenörler Timur Doğan ve Hüseyin Karal eşliğinde çalışmalarına devam ediyor. Karateciler bu imkanları sağlayan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa ve İzmit Belediyespor Kulübü Başkanı Yusuf Erenkaya’ya teşekkür ettiler.