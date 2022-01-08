Ayağımıza gelen galibiyet fırsatını teptik! “1-0”

Kocaelispor ikinci yarının başında ilk maçında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. 90 dakika boyunca iyi mücadele eden yeşil siyahlılar 90. dakikada Napoleoni’nin penaltı golü ile maçı 1-0 kaybetti. Hakem Yasin Kol ise son bölümlerdeki kararları ile maça damga vurdu.
MEHMET TAŞ SAĞ BEK OYNADI
Dino’nun tribünden izlediği, Cisse’nin Covid testi pozitif olduğu için kadrodan çıkarıldığı yeşil siyahlılar maça kalede İsmet, savunmanın sağında Mehmet Taş, solunda Atila, ortasında Diogo ve Musa Nizam, önlerinde Omolo ve Mandjeck, solda Diop, sağda Benhur, forvete yakın bölgede Yiğitali, ileride ise Pereria 11’i ile sahadaki yerini aldı.
OMOLO SAKATLANDI
Ümraniye İlçe Stadı’ndaki maçın ilk yarısında iki takım da gole yaklaştı. Ev sahibi ekip özellikle Atila üzerinden etkili olmaya çalışırken, Onur Ayık ile 2 net gol kaçırdı. Yeşil siyahlılar ise Benhur ile çok net bir fırsattan yararlanamadı. Maçın 28. dakikada kaburgasına darbe alan ve sakatlanan Omolo’nun yerine Alpay oyuna dahil oldu, İzmitli futbolcu savunmanın önünde mücadele etti.
İSMET’TEN MÜTHİŞ KURTARIŞ
İlk yarısı golsüz sona eren maçın ikinci yarısına Ümraniye ekibi agresif başladı ve maçın başında Onur Ayık ile net bir gol kaçırdı. İlk yarıda karşı karşıya top çıkaran İsmet, bu pozisyonda da müthiş bir kurtarışa imza attı. Maçın son bölümlerinde Ümraniye kalesine yüklenen Kocaelispor’da Diop, Yiğitali ve Pereira çok net goller kaçırırken, saç baş yoldurdu.
OLACAK İŞ DEĞİL
Maçın son anlarında Ümraniye ekibi sağ kanattan duran top kullandı, o sırada hakem Yasin Kol, topun olmadığı bölgede Pereira’nın rakibine faul yaptığını tespit etti ve yay içinden serbest vuruş kararı verdi. Napeoloni ile Ümraniye serbest vuruş kullandı, şut sonrası top Atila’nın koluna çarptı ve Yasin Kol penaltı kararı verdi. Aynı futbolcu penaltı vuruşu sonrası topu ağlara gönderdi. (1-0)
ÇOK YAZIK OLDU
Maçın uzatma anlarında Kocaelispor’da Mandjeck’in şutunda kaleci Burak sağına uzandı ve topu son anda çıkardı. 90+5’te de Diogo’nun şutunda savunma son anda topu uzaklaştırdı. Kalan kısa sürede başka gol olmadı Kocaelispor, iyi mücadele ettiği, kazanmak için ayağına gelen fırsatları cömertçe harcadığı maçı 1-0 kaybetmekten kurtulamadı. Maçın ardından hakem Yasin Kol’a yoğun tepki vardı. Futbol Şube Sorumlusu Veli Başkurt itirazı üzerine direkt kırmızı kart gördü. 24 puanda kalan Kocaelispor 15 Ocak’ta Ankaragücü’nü konuk edecek.
Erdem ÖVÜÇ – Ali KÖKSAL
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(12 )
Körfez - Atilla bir kaleci edasıyla topa hamle yaptı ve umulmadık şekilde başarılı oldu maçta yapmak isteyipte yapabildiği tek şeydi.
tekin - bu futbolla bu teknik direktorle bu takim kolay kolay puan alamaz
Körfez - Şaka gibi 1 0 yenilmişsin galibiyeti kaçırmışız siz bu işi brakın komedyen olun
erol demirbek TÜRK - içlerinde izmitli var mı
erol demirbek TÜRK - neden se hep böyle , yetti artık .
Körfez ( As Yap Bolum) - Ya şu takımdan hala medet umuyorlar. BECERİKSİZLER ordusu.
Gebzeli̇ - Hakeme değil ATİLLA denen topçu bozuntusuna ve birde bu herife bu kadar süre veren hocaya tepki göster seni görelim yönetici arkadaş
Yuh Sana - Atilla Turan seni tebrik ediyorum paraları indirirken sıkıntı yok lafa gelince profesyonelsin resmen penaltı yaptirdinya resmen en amatör topçu bile serbest vuruşta ellerin kalmayacağını bilir bu hatayı yapmaz sen göz göre göre ellerinle topu engelledin yazıklar olsun seni bu takımda oynatana aldığın parada sana helal değil bunu bilesin kahrettiniz bizi hasta ettiniz..!
Dino Go Home - Dino go home..Dino güle gule
K.s - Allah belanızı versin inşallah dilerim Rabbimden
ilhan - yahu biz başka maç mı seyrettik.ilk yarı 3 net gol kaçırdı adamlar....sonra ne mi oldu..laubali olup gol kaçıran lar ile hata yapma yarışında olan amatör defans elemanları sahnede idi...bunların tümüne kocaelinin neresi olduğunu birileri hatırlatmalı artık...bunlar hiçbirşey olmamış gibi izmite girmemeli....başkan hoca futbolcu kim hatalı ise hemen gönderilmeli...zorlanmalılar..geç kalındı zaten....
Vatansever - Sayın yönetici tepkinizi hakeme değil, aldığınız Atilla Turan gibi çöp oyunculara gösterin. Bu kadar basit penaltıyı amatör futbolcu yaptırmaz. Ne defansta ne ofansta verimliliği olmayan boş bir oyuncu. Kalede İsmet doğru tercih oldu. Şuanki kadrodan Atilla Turan, Pereira ve Omolo'yu yollayıp yerlerine adam gibi transfer yaparsanız takım toparlananilir.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.