Ayağımıza gelen galibiyet fırsatını teptik! “1-0”

Kocaelispor ikinci yarının başında ilk maçında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. 90 dakika boyunca iyi mücadele eden yeşil siyahlılar 90. dakikada Napoleoni’nin penaltı golü ile maçı 1-0 kaybetti. Hakem Yasin Kol ise son bölümlerdeki kararları ile maça damga vurdu.

MEHMET TAŞ SAĞ BEK OYNADI

Dino’nun tribünden izlediği, Cisse’nin Covid testi pozitif olduğu için kadrodan çıkarıldığı yeşil siyahlılar maça kalede İsmet, savunmanın sağında Mehmet Taş, solunda Atila, ortasında Diogo ve Musa Nizam, önlerinde Omolo ve Mandjeck, solda Diop, sağda Benhur, forvete yakın bölgede Yiğitali, ileride ise Pereria 11’i ile sahadaki yerini aldı.

OMOLO SAKATLANDI

Ümraniye İlçe Stadı’ndaki maçın ilk yarısında iki takım da gole yaklaştı. Ev sahibi ekip özellikle Atila üzerinden etkili olmaya çalışırken, Onur Ayık ile 2 net gol kaçırdı. Yeşil siyahlılar ise Benhur ile çok net bir fırsattan yararlanamadı. Maçın 28. dakikada kaburgasına darbe alan ve sakatlanan Omolo’nun yerine Alpay oyuna dahil oldu, İzmitli futbolcu savunmanın önünde mücadele etti.

İSMET’TEN MÜTHİŞ KURTARIŞ

İlk yarısı golsüz sona eren maçın ikinci yarısına Ümraniye ekibi agresif başladı ve maçın başında Onur Ayık ile net bir gol kaçırdı. İlk yarıda karşı karşıya top çıkaran İsmet, bu pozisyonda da müthiş bir kurtarışa imza attı. Maçın son bölümlerinde Ümraniye kalesine yüklenen Kocaelispor’da Diop, Yiğitali ve Pereira çok net goller kaçırırken, saç baş yoldurdu.

OLACAK İŞ DEĞİL

Maçın son anlarında Ümraniye ekibi sağ kanattan duran top kullandı, o sırada hakem Yasin Kol, topun olmadığı bölgede Pereira’nın rakibine faul yaptığını tespit etti ve yay içinden serbest vuruş kararı verdi. Napeoloni ile Ümraniye serbest vuruş kullandı, şut sonrası top Atila’nın koluna çarptı ve Yasin Kol penaltı kararı verdi. Aynı futbolcu penaltı vuruşu sonrası topu ağlara gönderdi. (1-0)

ÇOK YAZIK OLDU

Maçın uzatma anlarında Kocaelispor’da Mandjeck’in şutunda kaleci Burak sağına uzandı ve topu son anda çıkardı. 90+5’te de Diogo’nun şutunda savunma son anda topu uzaklaştırdı. Kalan kısa sürede başka gol olmadı Kocaelispor, iyi mücadele ettiği, kazanmak için ayağına gelen fırsatları cömertçe harcadığı maçı 1-0 kaybetmekten kurtulamadı. Maçın ardından hakem Yasin Kol’a yoğun tepki vardı. Futbol Şube Sorumlusu Veli Başkurt itirazı üzerine direkt kırmızı kart gördü. 24 puanda kalan Kocaelispor 15 Ocak’ta Ankaragücü’nü konuk edecek.

Erdem ÖVÜÇ – Ali KÖKSAL