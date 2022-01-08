AKP'li seçmene küfürler eden zanlı serbest kaldı

İYİ Parti Dilovası Demirciler Köyü Mahalle Başkanı olduğunu söyleyen E.G. sosyal medya hesabından skandal bir video paylaştı. E.G., araba sürdüğü anda son gelen sigara ve yakıt zamları nedeniyle AKP'lilere ağza alınmayacak küfürler etti. Sosyal medyada kısa sürede yayılan ve büyük tepki gören video üzerine çok sayıda AK Partili sosyal medyada yer alan ve AKP'li seçmenlere küfür ve hakaret edilen videoyu çeken şüpheli hakkında suç duyurusunda bulundu. Konu ile ilgili Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Dilovası’nda yakalanan E.G. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan E.G. sevk edildiği adli makamlarca yurt dışı yasağı getirilerek adli kontrolle serbest kaldı.
# Dilovası
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Akif Yurdaer - biride hergün 40 kanaaalın 38innde bağırıyo anırıyor
Yalnız Kurt - Yorumsuz bir haber.
"CHP'nin malum tiplerinin konuşmalarına bakmayın. Onların dinden, diyanetten nasibi yok" diyen Erdoğan, "Bay Kemal kalkıp da yanındaki o malum tiplerin söyledikleri karşısında herhangi bir şey söylemiyor. Çünkü onun cinsi de cibilliyeti de o. O birilerini havlatıyor, kendisi de arkadan izliyor. Sıkıysa bu havlayanları sustur" ifadelerini kullandı."
Akli̇n Yolu - Kaba ne koyarsan o taşar Bu insan yanlış yaptı inşallah pişman olur aynı şekilde özür dilemesini tavsiye ederim YIL 2022 KUL HAKKI VAR
Yalnız Kurt - İzmir Bornova'da yol kontrolü sırasında aracında uyuşturucu madde ve silah bulunması üzerine gözaltına alınıp, serbest bırakılan restoran sahibi Sadık Yıldırım, bu kez Ankara'da eşini darbettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Yine serbest kaldı. Yıldırım'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile fotoğrafları ortaya çıkmıştı.
Adı Sadık Yıldırım. 3 tabanca, 3 tüfek ve uyuşturucuyla yakalandığını söylüyor. 18 kişilik çetesiyle gezerken gözaltına alınıyor. "2 saate çıkarım" dedikten sonra hemen çıkıyor. Onu gözaltına alan polisi açık şekilde tehdit ediyor."
Bu küfürcü gencin kiminle fotoğrafı var da, o da serbest kaldı?
Şirintepeli - ilahi adalet
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.