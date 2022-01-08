08 Oca 2022 - 16:05- Asayiş G: 08 Oca 2022 - 22:53

AKP'li seçmene küfürler eden zanlı serbest kaldı

AKP seçmenlerine yönelik sosyal medya üzerinden ağıza alınmayacak küfürler eden ve yakalanarak gözaltına alınan İYİ Parti Dilovası Demirciler Köyü Mahalle Başkanı olduğunu söyleyen E.G. sevk edildiği adli makamlarca yurt dışı yasağı getirilerek adli kontrolle serbest kaldı.

AKP'li seçmene küfürler eden zanlı serbest kaldı mask

İYİ Parti  Dilovası Demirciler Köyü Mahalle Başkanı olduğunu söyleyen  E.G. sosyal medya hesabından skandal bir video paylaştı. E.G., araba sürdüğü anda son gelen sigara ve yakıt zamları nedeniyle AKP'lilere ağza alınmayacak küfürler etti. Sosyal medyada kısa sürede yayılan ve büyük tepki gören video üzerine çok sayıda AK Partili sosyal medyada yer alan ve AKP'li seçmenlere küfür ve hakaret edilen videoyu çeken şüpheli hakkında suç duyurusunda bulundu. Konu ile ilgili Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Dilovası’nda yakalanan E.G. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan E.G. sevk edildiği adli makamlarca yurt dışı yasağı getirilerek adli kontrolle serbest kaldı.
# Dilovası

08 Oca 2022 - 16:05 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.546.917 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(5)
05

Akif Yurdaer - biride hergün 40 kanaaalın 38innde bağırıyo anırıyor

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 08 Ocak 22:06
04

Yalnız Kurt - Yorumsuz bir haber.

"CHP'nin malum tiplerinin konuşmalarına bakmayın. Onların dinden, diyanetten nasibi yok" diyen Erdoğan, "Bay Kemal kalkıp da yanındaki o malum tiplerin söyledikleri karşısında herhangi bir şey söylemiyor. Çünkü onun cinsi de cibilliyeti de o. O birilerini havlatıyor, kendisi de arkadan izliyor. Sıkıysa bu havlayanları sustur" ifadelerini kullandı."

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 08 Ocak 20:56
03

Akli̇n Yolu - Kaba ne koyarsan o taşar Bu insan yanlış yaptı inşallah pişman olur aynı şekilde özür dilemesini tavsiye ederim YIL 2022 KUL HAKKI VAR

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 08 Ocak 20:47
02

Yalnız Kurt - İzmir Bornova'da yol kontrolü sırasında aracında uyuşturucu madde ve silah bulunması üzerine gözaltına alınıp, serbest bırakılan restoran sahibi Sadık Yıldırım, bu kez Ankara'da eşini darbettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Yine serbest kaldı. Yıldırım'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

Adı Sadık Yıldırım. 3 tabanca, 3 tüfek ve uyuşturucuyla yakalandığını söylüyor. 18 kişilik çetesiyle gezerken gözaltına alınıyor. "2 saate çıkarım" dedikten sonra hemen çıkıyor. Onu gözaltına alan polisi açık şekilde tehdit ediyor."

Bu küfürcü gencin kiminle fotoğrafı var da, o da serbest kaldı?

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 08 Ocak 17:52
Diğer 3 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
AKP'li seçmene küfürler eden zanlı serbest kaldı mask
AKP'li seçmene küfürler eden zanlı serbest kaldı
Fatma Özgül yaşamını yitirdi mask
Fatma Özgül yaşamını yitirdi
Köpeklerin korkusundan dereye kaçtılar! mask
Köpeklerin korkusundan dereye kaçtılar!
Vicdansızlar yunusa kurşun yağdırarak öldürdü mask
Vicdansızlar yunusa kurşun yağdırarak öldürdü
Çekçekli kadın çelik halatları çaldı! Firma sahibi şaştı kaldı mask
Çekçekli kadın çelik halatları çaldı! Firma sahibi şaştı kaldı
AKP'lilere küfür eden İYİ Partili gözaltına alındı! mask
AKP'lilere küfür eden İYİ Partili gözaltına alındı!
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL