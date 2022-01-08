Gebze'de 4+1 129 m² dubleks daire icradan satılık

Kocaeli İl, Gebze İlçe, 1912 Ada, 18 Parsel, HACIHALİL Mahalle, 3. Kat 20 Nolu B.Bölüm Nolu Bağımsız Bölüm Bilirkişi raporlarına göre; Taşınmazın net alanı 129,00 m2, brüt alanı 179,00m2, genel brüt alanı 212,00 m2 yüzölçümlü olduğu, tespit edilmiş olup, 6-10 yaş aralığındadır. Dairenin alt katında 1 adet oda, birer adet salon, mutfak, banyo, tuvalet hol bulunmaktadır.

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