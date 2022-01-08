08 Oca 2022 - 16:12- Gündem G: 08 Oca 2022 - 16:19

Gebze'de 4+1 129 m² dubleks daire icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kocaeli Gebze'de 4+1 129 m² dubleks daire icradan satılıktır

Gebze'de 4+1 129 m² dubleks daire icradan satılık mask

 Kocaeli İl, Gebze İlçe, 1912 Ada, 18 Parsel, HACIHALİL Mahalle, 3. Kat 20 Nolu B.Bölüm Nolu Bağımsız Bölüm Bilirkişi raporlarına göre; Taşınmazın net alanı 129,00 m2, brüt alanı 179,00m2, genel brüt alanı 212,00 m2 yüzölçümlü olduğu, tespit edilmiş olup, 6-10 yaş aralığındadır. Dairenin alt katında 1 adet oda, birer adet salon, mutfak, banyo, tuvalet hol bulunmaktadır. 

DETAYLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN...

08 Oca 2022 - 16:12 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.546.917 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Bakım ve onarım hizmeti alınacaktır mask
Bakım ve onarım hizmeti alınacaktır
Yedek parça satın alınacaktır mask
Yedek parça satın alınacaktır
2022 yılı da Nikomedia yılı olacak mask
2022 yılı da Nikomedia yılı olacak
İzmit Belediyespor Karatecileri  antrenmanlara ara vermeden devam ediyor mask
İzmit Belediyespor Karatecileri  antrenmanlara ara vermeden devam ediyor
“Meydan projesi tanıtımında İzmit Belediyesi’ne yer ayrılmadı”   mask
“Meydan projesi tanıtımında İzmit Belediyesi’ne yer ayrılmadı”  
Yahya Kaptan, 102’nci yılında Dilovası’nda anıldı mask
Yahya Kaptan, 102’nci yılında Dilovası’nda anıldı
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL