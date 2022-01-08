Kocaeli İl, Gebze İlçe, 1912 Ada, 18 Parsel, HACIHALİL Mahalle, 3. Kat 20 Nolu B.Bölüm Nolu Bağımsız Bölüm Bilirkişi raporlarına göre; Taşınmazın net alanı 129,00 m2, brüt alanı 179,00m2, genel brüt alanı 212,00 m2 yüzölçümlü olduğu, tespit edilmiş olup, 6-10 yaş aralığındadır. Dairenin alt katında 1 adet oda, birer adet salon, mutfak, banyo, tuvalet hol bulunmaktadır.
08 Oca 2022 - 16:12- Gündem Güncelleme: 08 Oca 2022 - 16:19
Gebze'de 4+1 129 m² dubleks daire icradan satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kocaeli Gebze'de 4+1 129 m² dubleks daire icradan satılıktır
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.