Bakım ve onarım hizmeti alınacaktır

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI - BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

2022 Yılı APCO 25 Sayısal Trunk Telsiz Sistemi Bakım ve Onarım Hizmeti hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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