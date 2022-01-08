Elektrik zamları yargıya taşındı

Tüketici Konfederasyonu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) 1 Ocak 2022 itibarıyla yüzde 50 ila yüzde 12 aralığında yaptığı elektrik zamlarının iptali için yargı yoluna başvurduğunu duyurdu.
Konfederasyondan yapılan yazılı açıklamada, “Tüketici Konfederasyonu tarafından Danıştay'a EPDK hakkında; kurulun 31 Aralık 2021 tarih ve 10708 sayılı kararı ile karara Ek-1, Ek-2, Ek-3’de yer alan fiyat tarife tablolarının onaylanmasına ilişkin kararın yürütmesinin durdurularak iptaline ilişkin olarak dava açılmıştır” denildi.
‘CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEK ORANLI ZAMMI’
Açıklamada, neden dava açıldığının gerekçeleri ise madde madde anlatıldı.
1 Ocak 2022’den itibaren geçerli olmak üzere yapılan fiyat artışlarının ‘Cumhuriyet tarihinin en yüksek oranlı zammının’ yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, söz konusu karar ile sosyal devlet anlayışından vazgeçildiğine ve en temel tüketici hakkı olan ‘enerjinin adil ve herkese ucuz ve imkânına göre ulaştırılması’ hususunun göz önüne alınmadığına vurgu yapıldı.
Bunların haricinde zamların iptali için yargıya başvurulmasının diğer nedenleri olarak şunlar sıralandı:
‘YAŞAMI ELEKTRİKLİ MAKİNEYE BAĞLI OLANLAR’
• Hanedeki kişilerin gelir durumu, meskenin gayrimenkul rayiç değeri gibi unsurlar dikkate alınmaması,
• Günlük 5 Kw'lık ayrım çok düşük olup temel ihtiyaç kalemlerinin harcandığı elektriğin çok altında olması,
• Yaşamı 24 saat boyunca elektrikli makineye bağlı olanlar da bu tarifede dikkate alınmaması,
• Kararda “mesken alçak gerilim tek zamanlı” dediğine göre 3 zamanlı okumalarda, anayasanın eşitlik ilkesi ihlali söz konusu olması, dar gelirlilerin ikamet ettiği meskenlerdeki kişi sayısı, meskenin rayiç bedeli, hanenin gelir durumu gibi kriterler dikkate alınmaması,
• Düzenlemenin bu haliyle düşük gelir gruplarına fayda sağlamaktan uzak olması gibi nedenlerle EPDK kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali için yargı yoluna başvurulmuştur.
CHP DE BAŞVURDU
Öte yandan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın da, EPDK’nın elektrik zam kararının yürütmesinin durdurulması talebiyle Danıştay'a başvurduklarını söylemişti.
Akın, “Cumhuriyet tarihinin en büyük zammına dönüşen EPDK kararının iptal edilmesi ve yürütmesinin hemen durdurulması talebi ile Danıştay'da dava açtık. Yeni yılın ilk gününde bütün vatandaşlarımızı mağdur eden, hayat pahalılığı karşısında yalnız bırakan, elektriğe yapılan hukuksuz zamlara Türk yargısının hukuksal zeminde izin vermeyeceğine inanıyorum” demişti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(6 )
Levent..... - Yav bırakın elektrik zammını sarı kutu ıra 22 sigara 25 lira oldu
İzmitli - İt iti ısırmaz ülkede adalet olsa dogudakı kaçak kullananların faturasını biz ödemeyiz bir kuruş hakkım yeniyorsa yiyende yedirende mezarinda ters dönsun
Necla - Hükümete sen yanlış yaptın diyecek bir mahkeme kaldı mi.
erol demirbek TÜRK - iyi olmuş özel sektör halkın anasını ağlattı o kadarpervasızca ve adaletten uzaklar ki arkalarına iktidarı almışlar , güney doğu da parasını alamadıkları elektriğiği bile bize ödettiler ADALETTE SEYRETTİ İKTİDARDA KOLLADI ONLAR I . OYU DA ELEKTRİK ŞİRKETLERİ VERSİN
Kazım Balıkesirli - inşallah yargı zammı iptal eder..
Turan - Yargı bağımsızsa bu zam geri gider görücez
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.