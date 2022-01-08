08 Oca 2022 - 16:43- Gündem G: 08 Oca 2022 - 16:44

İzmit Belediyesi üst yönetiminden Dr. Zorlu’ya anlamlı ziyaret

İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu ve İzmit Belediyesi Koordinatörleri Ozan Aksu ile Hakan Yalçın ‘Verem Savaş Eğitimi ve Farkındalık Haftası’ dolayısıyla Kocaeli Tüberküloz İl Koordinatörü Dr. Ahmet Kazım Zorlu’yu ziyaret etti

İzmit Belediyesi üst yönetiminden Dr. Zorlu’ya anlamlı ziyaret mask

İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu ve İzmit Belediyesi Koordinatörleri Ozan Aksu ile Hakan Yalçın ‘Verem Savaş Eğitimi ve Farkındalık Haftası’ dolayısıyla Kocaeli Tüberküloz İl Koordinatörü Dr. Ahmet Kazım Zorlu’ya ziyaret gerçekleştirdi. İzmit Belediyesi üst yönetimi Dr. Zorlu’ya İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını ileterek çalışmalarında başarılar diledi. Kocaeli Tüberküloz İl Koordinatörü Dr. Ahmet Kazım Zorlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek İzmit Belediyesi yetkililerine teşekkürlerini iletti.
# İzmit belediyesi
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08 Oca 2022 - 16:43 - Gündem

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