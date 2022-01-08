İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu ve İzmit Belediyesi Koordinatörleri Ozan Aksu ile Hakan Yalçın ‘Verem Savaş Eğitimi ve Farkındalık Haftası’ dolayısıyla Kocaeli Tüberküloz İl Koordinatörü Dr. Ahmet Kazım Zorlu’ya ziyaret gerçekleştirdi. İzmit Belediyesi üst yönetimi Dr. Zorlu’ya İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını ileterek çalışmalarında başarılar diledi. Kocaeli Tüberküloz İl Koordinatörü Dr. Ahmet Kazım Zorlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek İzmit Belediyesi yetkililerine teşekkürlerini iletti.
08 Oca 2022 - 16:43- Gündem Güncelleme: 08 Oca 2022 - 16:44
İzmit Belediyesi üst yönetiminden Dr. Zorlu’ya anlamlı ziyaret
İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu ve İzmit Belediyesi Koordinatörleri Ozan Aksu ile Hakan Yalçın ‘Verem Savaş Eğitimi ve Farkındalık Haftası’ dolayısıyla Kocaeli Tüberküloz İl Koordinatörü Dr. Ahmet Kazım Zorlu’yu ziyaret etti
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.