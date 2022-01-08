08 Oca 2022 - 16:43- Gündem

İzmit Belediyesi üst yönetiminden Dr. Zorlu’ya anlamlı ziyaret

İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu ve İzmit Belediyesi Koordinatörleri Ozan Aksu ile Hakan Yalçın ‘Verem Savaş Eğitimi ve Farkındalık Haftası’ dolayısıyla Kocaeli Tüberküloz İl Koordinatörü Dr. Ahmet Kazım Zorlu’yu ziyaret etti