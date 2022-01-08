Akçay: Onurlu mücadele nedeniyle oyuncularımı kutluyorum

Spor Toto 1. Lig’in 20. hafta mücadelesinde Ümraniyespor’a konuk olan ve 90+1. dakikada gelen penaltı golüyle kaybeden Kocaelispor’da Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İkinci yarının başlangıç maçına iyi başlamak istediklerini söyleyen Akçay, “Disiplinli bir oyunla başlamamız gerekiyordu, öyle de oldu. Oyunu sonuna kadar elimizde tutmak istedik. Rakiple kora kor mücadeleye girdik. Zaman zaman hücumlar da geliştirdik. 4-5 net pozisyonumuz olduğunu düşünüyorum. Deplasmanda bunlardan birini değerlendirmediğiniz zaman çeşitli nedenlerle kaybedebilirsiniz. Bugün de öyle oldu ve farklı nedenlerle kaybettik. Ortaya koyduğumuz onurlu mücadele ve duruş için futbolcu arkadaşlarımı kutluyorum. Transfer çalışmalarıyla takımımızı güçlendirip Ankaragücü maçıyla yeni bir sayfa açmayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Körfezli̇ - peki sonuç ne yine puan yok,onurlu mücadele yetmiyor demekki,
AKARCA 41 - BİR ONURLU HAREKET TE SEN YAP GİT PARASININ TAMAMINI ÖDEDİĞİN ADAM KADRO DIŞI BİZİM KADAR SALAK YOKTUR SONRA SANTRAFORSUZ OYNA
Şirintepeli - tek golle yenildiniz neyi kutluyorsun
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.