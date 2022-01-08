08 Oca 2022 - 16:57- Spor G: 08 Oca 2022 - 16:58

Akçay: Onurlu mücadele nedeniyle oyuncularımı kutluyorum

Ümraniyespor deplasmanında uzatmada yediği penaltı golüyle mağlup olan Kocaelispor’da Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, oyuncularını ortaya koyduğu duruş ve onurlu mücadele nedeniyle kutladı.
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Spor Toto 1. Lig’in 20. hafta mücadelesinde Ümraniyespor’a konuk olan ve 90+1. dakikada gelen penaltı golüyle kaybeden Kocaelispor’da Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İkinci yarının başlangıç maçına iyi başlamak istediklerini söyleyen Akçay, “Disiplinli bir oyunla başlamamız gerekiyordu, öyle de oldu. Oyunu sonuna kadar elimizde tutmak istedik. Rakiple kora kor mücadeleye girdik. Zaman zaman hücumlar da geliştirdik. 4-5 net pozisyonumuz olduğunu düşünüyorum. Deplasmanda bunlardan birini değerlendirmediğiniz zaman çeşitli nedenlerle kaybedebilirsiniz. Bugün de öyle oldu ve farklı nedenlerle kaybettik. Ortaya koyduğumuz onurlu mücadele ve duruş için futbolcu arkadaşlarımı kutluyorum. Transfer çalışmalarıyla takımımızı güçlendirip Ankaragücü maçıyla yeni bir sayfa açmayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.
# Kocaelispor, Mustafa

08 Oca 2022 - 16:57 İHA İstanbul- Spor

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Yorumlar

(3)
03

Körfezli̇ - peki sonuç ne yine puan yok,onurlu mücadele yetmiyor demekki,

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 08 Ocak 21:06
02

AKARCA 41 - BİR ONURLU HAREKET TE SEN YAP GİT PARASININ TAMAMINI ÖDEDİĞİN ADAM KADRO DIŞI BİZİM KADAR SALAK YOKTUR SONRA SANTRAFORSUZ OYNA

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 08 Ocak 18:32
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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