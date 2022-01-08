İzmit Belediyesi, Milli Mücadele döneminde Kocaeli bölgesinde kurtuluş hareketini örgütleyen Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Yahya Kaptan’ı ölümünün 102’nci yılında bir dizi etkinlikle andı. İlk etkinlik Yahya Kaptan Mahallesi Demokrasi Caddesi’nde bulunan Yahya Kaptan Anıtının başında gerçekleştirilirken sonraki etkinlik Gülümse Kafe’ye gelen vatandaşlara Yahya Kaptan’ın anısına lokma dağıtmak oldu. Vatandaşlar gerçekleştirilen etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek Milli Kahraman Yahya Kaptan’ın anısını yaşatmak adına programlar gerçekleştiren İzmit Belediyesine teşekkürlerini ilettiler.
08 Oca 2022 - 17:30- Gündem Güncelleme: 08 Oca 2022 - 17:31
İzmit Belediyesi, Yahya Kaptan’ın anısına lokma dağıttı
İzmit Belediyesi, milli mücadele kahramanı Yahya Kaptan’ın vefatının 102. yıl dönümü dolayısıyla Gülümse Kafe’de vatandaşlara lokma dağıttı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Yalnız Kurt - Bir de evini yaptırırsanız çok iyi olur, zira çökmek üzere.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.