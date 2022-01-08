08 Oca 2022 - 17:32- Gündem G: 08 Oca 2022 - 17:34

İzmitliler Fethiye’deki çalışmaları 7/24 canlı izleyebiliyor

İzmit Belediyesinin ‘Fethiye Caddesi ve Yan Yolları Yeniden Düzenlenme’ projesi kapsamında gerçekleştirdiği çalışmaları vatandaşlar www.fethiyecaddesi.com adresi üzerinden canlı olarak 7/24 izleyebilecekler

İzmitliler Fethiye’deki çalışmaları 7/24 canlı izleyebiliyor mask

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ‘Fethiye Caddesi ve Yan Yolları Yeniden Düzenlenme’ projesi kapsamında gerçekleştirdiği alt yapı çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Çalışmaları sürdüren ekipler, projedeki kanalizasyon bağlantılarının önemli bir kısmını tamamladı.


CANLI YAYINLANIYOR

Çalışmalar esnasında bölge esnafının toz ve çamurdan etkilenmemesi için önlem alan ekipler titiz bir şekilde çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Temponun her geçen gün arttığı yeniden düzenleme projesinde çalışmalar öngörülen tarihten daha hızlı ilerliyor. İzmitliler de gerçekleştirilen bu çalışmaları www.fethiyecaddesi.com internet sitesi üzerinden 7/24 canlı olarak izleyebilirler. 


Vatandaşlar aşağıdaki bağlantıya tıklayarak çalışmaları takip edebilirler;
https://www.fethiyecaddesi.com/canli-yayin/
# İzmit belediyesi
# İZMİT BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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08 Oca 2022 - 17:32 - Gündem

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