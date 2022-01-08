İzmitliler Fethiye’deki çalışmaları 7/24 canlı izleyebiliyor

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ‘Fethiye Caddesi ve Yan Yolları Yeniden Düzenlenme’ projesi kapsamında gerçekleştirdiği alt yapı çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Çalışmaları sürdüren ekipler, projedeki kanalizasyon bağlantılarının önemli bir kısmını tamamladı.
CANLI YAYINLANIYOR
Çalışmalar esnasında bölge esnafının toz ve çamurdan etkilenmemesi için önlem alan ekipler titiz bir şekilde çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Temponun her geçen gün arttığı yeniden düzenleme projesinde çalışmalar öngörülen tarihten daha hızlı ilerliyor. İzmitliler de gerçekleştirilen bu çalışmaları www.fethiyecaddesi.com internet sitesi üzerinden 7/24 canlı olarak izleyebilirler.
Vatandaşlar aşağıdaki bağlantıya tıklayarak çalışmaları takip edebilirler;
https://www.fethiyecaddesi.com/canli-yayin/
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.