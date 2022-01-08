Servisçiler’de başkan Şenol İkizek

Kocaeli Servis Araçları Odası 7. Olağan Genel Kurulu, dün Antikkapı Restoran’da gerçekleştirildi. 2 adaylı kurulda mevcut Başkan Ahmet Taşçı ve rakibi Şenol İkizek yarıştı. Toplamda 2 bin 900 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Kongrenin divan başkanlığını Kadir Durmuş, divan başkan vekilliğini Dursun Tapan, katip üyeliklerini ise Şaban Kesicioğlu, Hamdi Parlak ve Hasan Karabulut üstlendi. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, İstanbul Umumi Servis Araçları İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk misafir olarak katıldı.

“GEÇMİŞTE NEYDİK ŞİMDİ NE OLDUK?”

Açılış konuşmasını gerçekleştiren mevcut Başkan Ahmet Taşçı, “Biz bu odayı 2001 senesinde kurduk, 2004 yılında başkan oldum. Şimdi şöyle bir geriye bakıyorum, geçmişte neydik, şimdi ne olduk? Önceden bırakın arkamızdaki çoluk çocuğumuza miras bırakmayı arabamızı satsak borcumuz bitmiyordu şimdi torunlarımıza dahi yetecek bir mirasımız ve emeklilik sermayemiz var. 2007’de tahdit geldi. 2010 yılında değerimiz 8-10 bin TL arası oldu. 2018 yılında ise 160-180 bin TL arası değişiyordu. Bu yıl da 900-950 bin TL değer biçiliyor” dedi. Öte yandan Taşçı, diğer illerde de odaların olduğunu ancak en rahat Kocaeli servisçi esnafının çalıştığını iddia etti.

“EN RAHAT BİZ ÇALIŞIYORUZ”

Taşçı, “Okul taşıtı olmayan araçlara yol belgesi verdik, aracın bütün koltuklarında emniyet kemeri arkasında okul taşıtı, dur levhası ve araç içi kamera var ise, aracı 15 yaşından küçük ise belgeni alıp istediğin okula servis çekebiliyorsun. Böyle bir işe kalkıştığımız için bazı arkadaşlarım bizleri ve belediye yetkilileri kınamış olabilirler. Fakat biliyorsunuz ki Covid döneminde okul servisi yapan esnaflarımız, okulların açılıp kapanacağından tereddüt ettikleri için başlamış oldukları fabrika vardiya servislerini bırakmak istemediler haklı olarak. Başkan olduğum yıllar içerisinde servisçi esnafımın değerini-itibarını asla yere düşürmedim. Çok güzel projeler, çok güzel bir gelecek hazırladık fakat bizler reklam peşinde olmadık, olmayız da” diye konuştu.

“PLAKAMIZA SAHİP ÇIKINCA KAZANIRIZ”

Ardından konuşan diğer aday Şenol İkizek, “Bizler bugüne kadar tüm meslektaşlarımıza dokunmaya çalıştık. Aktif olarak sizlere ulaşmaya çalıştık ortalama yüzde 80 esnaf arkadaşımızın güvenini aldık. Ben bu sektöre muavinlikten geldim. 2004 yılına servisçi olarak aktif olarak çalışmaya çalıştım. Benim ticari aracım varken o dönemde birçok korsan aracı bağlattım. Haksızlığa karşı bir mücadeleye giriştik. Bu seçimi kazansak da kazanmasak da bunu yapacağız. Ama bugün sizlerden bu yetkiyi talep ediyoruz” dedi.

“KAZADA YAVRULARIMIZ GİTTİ”

İkizek, “En son geçen dönem ki seçimlerde bizler bir proje sunduk. Fakat bu detaylar ne hikmetse kullanılmadı. Bunun en büyük cezasını yine biz çektik. Bizler plakamıza sahip çıktığımız zaman kazanırız. Geçen dönem bir trafik kazası geldi. Bu kazada yavrularımız rahmetli oldu. Kazadan sonra dahi mevcut araçların hiçbiri odamız tarafından denetlenmedi. Bizler geldiğimiz zaman kısmet olursa bunları denetleyeceğiz. Yılbaşından sonra birçok şehrin fiyat tarifesi aldığını gördük. Ne hikmetse bizim bölgemizde fiyat tarifesi açıklanmadı. Kocaeli’de korsanın bittiğini biz, değil görmek hayal bile edemedik. Sizlerin mesaisi çalınıyor. Gönlünüz razıysa yine devam edin” ifadelerine yer verdi. 2 bin 900 üyesi bulunan Kocaeli Servis Araçları Odası'nda Şenol İkizek 638 oy ile odanın yeni başkanı olurken Ahmet Taşçı ise 586 oy aldı.

TAŞÇI’NIN YÖNETİM KURULU

1) Tarık ERYÜREK

2) Mustafa SAN

3) Hayri KORAL

4) Telat CANLI

5) Murat UYSAL

6) Hidayet Cemil ERKAN

7) Uğur COŞKUN

8) Haşim AKBAŞ

9) Metin KIRANŞAL

10) Seyfettin TANAÇ

DENETİM KURULU ASİL

1) Laçin KARA

2) Hakan KARABULUT

3) Bahri YILIMAZ

İKİZEK’İN YÖNETİM KURULU

1) Kemal ZENCİ

2) Engin ERSOY

3) Mesut YÜCEL

4) Murat MISIRLI

5) Adilhan CİNEMRE

6) Cafer DURSUN

7) Hülya SERTEL

8) Nesip TAZEGÜL

9) Erkan ÖTER

10) Bayram DAĞBAY

DENETİM KURULU ASİL

1) Şamil ERSAN

2) Erkan AYGÜN

3) Güney DİZMAN.