08 Oca 2022 - 20:40- Asayiş G: 08 Oca 2022 - 22:47

Virajlı yolda kontrolden çıkan otomobil minibüsle çarpıştı: 2 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yokuş aşağıya inerken yoldan çıkan otomobil, karşı istikametten gelen servis minibüsüyle çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Virajlı yolda kontrolden çıkan otomobil minibüsle çarpıştı: 2 yaralı mask
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Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Barış Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yokuş aşağıya hızlı bir şekilde seyreden Handan K. idaresindeki 34 FE 2469 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine tam ters istikamette seyreden Ayhan T. yönetimindeki 41 P 4327 plakalı Volkswagen marka servis minibüsü ile çarpıştı. Kazanın şiddeti ile otomobil sürücüsü kadın ve servis aracında bulunan 1 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulanslara alınan yaralılardan Handan K. tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, diğer yaralı ise Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza sonrasında hasar gören ve tekerleği fırlayan otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yoldan geçen diğer vatandaşlar ise kazayı araçlarının içinden meraklı gözlerle izledi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

“Döne döne geldi bana çarptı”

Bu yol üzerinde sürekli kazaların meydana geldiğini anlatan servis minibüsü şoförü Ayhan T., “Ben aşağıdan yukarıya çıkıyordum. O da herhalde viraja hızlı girdi, döne döne geldi bana çarptı. Her şeyden önce insanların bilinçli davranması lazım, yavaş gitmesi lazım. Burası yukarıdan aşağıya meyilli bir yol. Yağmur var, çamur var, çoğu arkadaşımız hızlı giriyor, virajı alamadan gelip burada kaza yapıyorlar. İnsan kendisi bilinçli olması lazım. Alınacak önlemler var, refüj yapılırsa en azından oradaki aracın buradaki araca çarpması önlenebilir. Geçmiş olsun diyeceğim, cana gelmesin ama keşke olmasaydı. Kadıncağız da çok korktu, inşallah bir şeyi yoktur” dedi.

# Darıca, sağlık, eğitim, Kadın

08 Oca 2022 - 20:40 İHA Kocaeli- Asayiş

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