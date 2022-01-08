Tartıştıkları şahsı bıçaklayarak öldüren 2 kardeş tutuklandı

Olay, 3 Ocak tarihinde Kocaeli’nin Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yürüyen Onur Çınar Kaplan (31), daha önceden aralarında husumet olduğu bilinen U.K. ve İ.K. isimli kardeşlerle karşılaştı. Şahıslar arasında ilk önce sözlü olarak başlayan tartışma, daha sonra kavgaya dönüştü. Kavga sırasında şahıslardan birisi yanında getirdiği bıçağı çıkararak Onur Çınar Kaplan’ı yaraladı. Kaplan’ın kanlar içinde yere yığılmasının ardından şüpheliler olay yerinden kaçtı. Vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ağır yaralı olarak ambulansa alınan Kaplan, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Onur Çınar Kaplan kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis ekipleri Onur Çınar Kaplan’ın ölümüne sebep olan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin teknik ve fiziki takibinin ardından 2 kardeş ve olaya karıştığı tespit edilen Y.Ç. yakalandı. Emniyete ifadeleri alınan şahıslardan U.K. ve İ.K.’nin 2006 yılında kardeşleri öldürüldüğü belirlendi. Onur Çınar Kaplan’ın ise U.K. ve İ.K.’nin kardeşini öldüren şahsın kuzeni olduğu tespit edildi. İfadeleri tamamlanan 3 şahıs, adliyeye sevk edildi. Burada U.K. ve İ.K. isimli iki kardeş tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Y.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.