08 Oca 2022 - 22:45- Asayiş G: 08 Oca 2022 - 22:46

Tartıştıkları şahsı bıçaklayarak öldüren 2 kardeş tutuklandı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde sokakta tartıştıkları Onur Çınar Kaplan’ı bıçaklayarak ölümüne sebep olan 2 kardeş tutuklandı.
Tartıştıkları şahsı bıçaklayarak öldüren 2 kardeş tutuklandı mask

Olay, 3 Ocak tarihinde Kocaeli’nin Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yürüyen Onur Çınar Kaplan (31), daha önceden aralarında husumet olduğu bilinen U.K. ve İ.K. isimli kardeşlerle karşılaştı. Şahıslar arasında ilk önce sözlü olarak başlayan tartışma, daha sonra kavgaya dönüştü. Kavga sırasında şahıslardan birisi yanında getirdiği bıçağı çıkararak Onur Çınar Kaplan’ı yaraladı. Kaplan’ın kanlar içinde yere yığılmasının ardından şüpheliler olay yerinden kaçtı. Vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ağır yaralı olarak ambulansa alınan Kaplan, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Onur Çınar Kaplan kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri Onur Çınar Kaplan’ın ölümüne sebep olan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin teknik ve fiziki takibinin ardından 2 kardeş ve olaya karıştığı tespit edilen Y.Ç. yakalandı. Emniyete ifadeleri alınan şahıslardan U.K. ve İ.K.’nin 2006 yılında kardeşleri öldürüldüğü belirlendi. Onur Çınar Kaplan’ın ise U.K. ve İ.K.’nin kardeşini öldüren şahsın kuzeni olduğu tespit edildi. İfadeleri tamamlanan 3 şahıs, adliyeye sevk edildi. Burada U.K. ve İ.K. isimli iki kardeş tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Y.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

# Darıca, sağlık

08 Oca 2022 - 22:45 İHA Kocaeli- Asayiş

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