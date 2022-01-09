Şişecam Fabrikası önünde ‘cam bulamıyoruz’ protestosu

İstanbul Aynacılar ve Cam Eşya İmalcileri Odası üyeleri, cam ve ayna temininde yaşadıkları zorlukları aktarmak için Şişecam Fabrikası önünde açıklama yaptı. "Piyasada cam ve ayna yok" diyen üyeler, ihracattan önce iç piyasaya ürün verilmesi gerektiğine işaret etti ve uyardı: "Eğer bu ürünler bize gelmezse cam, mobilya ve inşaat sektörü durur." Cam ve ayna temin etmekte zorlandıklarını belirten grup, cam ürünlerine son 3 ayda yüzde 105 zam geldiğini söyledi.