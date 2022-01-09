Şişecam Fabrikası önünde ‘cam bulamıyoruz’ protestosu

İstanbul Aynacılar ve Cam Eşya İmalcileri Odası üyeleri, cam ve ayna temininde yaşadıkları zorlukları aktarmak için Şişecam Fabrikası önünde açıklama yaptı. "Piyasada cam ve ayna yok" diyen üyeler, ihracattan önce iç piyasaya ürün verilmesi gerektiğine işaret etti ve uyardı: "Eğer bu ürünler bize gelmezse cam, mobilya ve inşaat sektörü durur." Cam ve ayna temin etmekte zorlandıklarını belirten grup, cam ürünlerine son 3 ayda yüzde 105 zam geldiğini söyledi.
# Zam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.