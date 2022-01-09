Hazine’den müteahhitlere kur farkı ödemesi geliyor

Meclis'e sunulan kanun teklifiyle müteahhitlere Hazine'den kur farkı ödemesi geliyor. Türkiye Müteahhitler Birliği'nin (TMB) Başkanı Erdal Eren, yapılacak düzenlemeyle yüzde 50 ilave fiyat farkı getirilmemesi durumunda kamu yatırımlarının çoğunda durma yaşanabileceğine işaret etti.
MÜTEAHHİTLER BATACAK
İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Başkanı Tahir Tellioğlu ise, “Sektörün taleplerinden kopuk düzenlemeler gelmesi durumda 20 bin müteahhidin batacağını, 300 bin insanın da işsiz kalacağını öngörüyoruz. Yüzde 15-25 aralığında kâr marjıyla iş yapan bir kamu müteahhidinin, yüzde 20’lik kârla yüzde 200’ün üzerinde artan maliyeti artışını karşılaması mümkün değil. En az yüzde 100’lük fiyat farkı talep ediyoruz” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.