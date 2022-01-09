09 Oca 2022 - 14:53- Ekonomi G: 09 Oca 2022 - 14:54

Bal fiyatları da uçtu!

Ankara Arı Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Selçuk Solmaz, SÖZCÜ Web TV’ye konuştu. Solmaz, “2021 yılındaki bal üretiminin orman yangınları nedeniyle y...
Bal fiyatları da uçtu! mask

Ankara Arı Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Selçuk Solmaz, SÖZCÜ Web TV’ye konuştu. Solmaz, “2021 yılındaki bal üretiminin orman yangınları nedeniyle yüzde 40 oranında azaldığını, balın teneke fiyatının 650 liradan 1.200 TL’ye çıktığını söyledi. Bu yıl çam balı da yok. 2020 yılı bal üretimimiz 110 bin tondu. 2021'de ise yangın ve kuraklıktan dolayı bal veriminde yüzde 40 düşüş var. Orman yangınlarından dolayı, Ege Bölgesi’nde hiç çam balı üretilemedi. Kır çiçeği, yayla ballarında da yüzde 30- 40 azalma var” dedi.

09 Oca 2022 - 14:53 - Ekonomi

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