Gıda ürünlerinde KDV oranı yüzde 1’e indirilmeli

TESK Genel Başkanı Palandöken, son aylarda artan gıda fiyatlarının tüketici kadar esnafı da zor duruma soktuğunu söyledi. Palandöken, gıda ürünlerinin toptan alımında KDV oranının yüzde 1 olduğunu belirterek, “Esnafımız gıda ürünlerini toptan alırken yüzde 1 oranında KDV ödediği malları perakende satarken yüzde 8 oranında KDV ekliyor. Örneğin, eti toptan alan kasap yüzde 1 KDV ödeyerek alıyor, aynı eti perakende satarken yüzde 8 KDV eklemek zorunda kalıyor.

DAR GELİRLİ VATANDAŞ

Lokantacı halden aldığı sebzeye yüzde 1 KDV öderken yaptığı yemeği müşterisine sattığında yüzde 8 KDV ekliyor. Oran farklılıkları hem esnafa sıkıntı oluyor hem de yük vatandaşın üzerinde kalıyor. Özellikle dar gelirli vatandaşların gıda alışverişindeki yükünün azaltılabilmesi için gıda ürünlerinin tamamında KDV oranı yüzde 1’e indirilmeli. Esnafımız gıda fiyatlarındaki artışı satış fiyatlarına yansıtmak zorunda kalıyor. Özellikle temel gıda ürünlerinde fiyatların kısmen düşmesi için KDV oranı yüzde 1’e indirilmeli” dedi.