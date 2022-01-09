09 Oca 2022 - 14:54- Ekonomi G: 09 Oca 2022 - 14:55

GittiGidiyor’dan   para kazanma fırsatı    

Türkiye’nin ilk online pazaryeri GittiGidiyor, kullanıcılarına avantajlı kampanyalar sunmaya devam ediyor. Ziraat Bankası ile yapılan iş birliği kapsamında 100 TL’ye varan Bankkart Lira kazanma şansı GittiGidiyor kullanıcılarını bekliyor.    

Türkiye’nin öncü e-ticaret sitesi GittiGidiyor’un Ziraat Bankası ile yaptığı iş birliği sayesinde kullanıcılar, 15 Ocak 2022 tarihine kadar 100 TL’ye varan Bankkart Lira kazanma fırsatı elde ediyor. Bankkart sahipleri, kampanya dönemi içerisinde GittiGidiyor’dan tek seferde yapacakları, taksitli ya da peşin 500-999,99 TL arası alışverişlerinde 50 TL, 1.000 TL ve üzeri alışverişlerinde 100 TL Bankkart Lira kazanıyor.

 

 

SMS YOLUYLA KATILIM

 

Kullanıcılar kampanyaya Bankkart Mobil, bankkart.com.tr ve SMS kanalları üzerinden katılım sağlayabiliyor. SMS yoluyla katılım sağlamak için Bankkart sahiplerinin, Ziraat Bankası'nda kayıtlı cep telefonundan, GİTTİGİDİYOR yazıp 4757'ye ücretsiz SMS göndermeleri yeterli oluyor.

09 Oca 2022 - 14:54 - Ekonomi

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