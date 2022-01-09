GYİAD’da Gürkaş dönemi    

Gerçekleşen toplantıda, Mayıs 2019 tarihinden beri GYİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Fuat Pamukçu, profesyonel hayatındaki yoğunluğu sebebiyle görevden affını isterken, 2014 yılından beri GYİAD üyesi olan İrem Pehlivanoğlu Gürkaş, başkanlık görevini Fuat Pamukçu’dan devraldı. Daha önce dernekte 15. Dönem Ticari İlişkiler Komitesi Eş Başkanı, 16. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi ve Üye İlişkileri Eşbaşkanı, 17. Dönem Denetleme Kurulu Başkanı, 18. Dönem Yönetim Kurulu ve Proje Değerlendirme Komite üyeliği gibi birbirinden farklı birçok görevde bulunan İrem Pehlivanoğlu Gürkaş, GYİAD’ın 18. döneminde başkanlık görevini üstlenerek derneğin 3. kadın başkanı oldu.