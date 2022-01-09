Kelebek Mobilya’dan yeni yatırım    

Türkiye’nin lider mobilya üreticisi Kelebek Mobilya, Düzce’deki üretim tesisini yenileyerek teknolojik ve dijital sistemlerle donattı. Yenileme çalışmaları kapsamında 100 milyon TL’lik yatırım yaptıklarını belirten Kelebek Mobilya Genel Müdür Yardımcısı Tolga Kaya, “Kapasitemizi yüzde 50 oranında artırdık. Önümüzdeki dönemde üretimde de yüzde 150’nin üzerinde artış hedefliyoruz” dedi.