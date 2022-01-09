09 Oca 2022 - 14:55- Ekonomi G: 09 Oca 2022 - 14:56

Kelebek Mobilya’dan yeni yatırım    

Türkiye’nin lider mobilya üreticisi Kelebek Mobilya, Düzce’deki üretim tesisini yenileyerek teknolojik ve dijital sistemlerle donattı. Yenileme çalışm...
Kelebek Mobilya’dan yeni yatırım     mask

Türkiye’nin lider mobilya üreticisi Kelebek Mobilya, Düzce’deki üretim tesisini yenileyerek teknolojik ve dijital sistemlerle donattı. Yenileme çalışmaları kapsamında 100 milyon TL’lik yatırım yaptıklarını belirten Kelebek Mobilya Genel Müdür Yardımcısı Tolga Kaya, “Kapasitemizi yüzde 50 oranında artırdık. Önümüzdeki dönemde üretimde de yüzde 150’nin üzerinde artış hedefliyoruz” dedi.

09 Oca 2022 - 14:55 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.538.379 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Kelebek Mobilya’dan yeni yatırım     mask
Kelebek Mobilya’dan yeni yatırım    
GYİAD’da Gürkaş dönemi     mask
GYİAD’da Gürkaş dönemi    
Bal fiyatları da uçtu! mask
Bal fiyatları da uçtu!
Gıda ürünlerinde KDV oranı yüzde 1’e indirilmeli mask
Gıda ürünlerinde KDV oranı yüzde 1’e indirilmeli
Şişecam Fabrikası önünde ‘cam bulamıyoruz’ protestosu mask
Şişecam Fabrikası önünde ‘cam bulamıyoruz’ protestosu
Hazine’den müteahhitlere kur farkı ödemesi geliyor mask
Hazine’den müteahhitlere kur farkı ödemesi geliyor
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL