Türkiye’nin lider mobilya üreticisi Kelebek Mobilya, Düzce’deki üretim tesisini yenileyerek teknolojik ve dijital sistemlerle donattı. Yenileme çalışmaları kapsamında 100 milyon TL’lik yatırım yaptıklarını belirten Kelebek Mobilya Genel Müdür Yardımcısı Tolga Kaya, “Kapasitemizi yüzde 50 oranında artırdık. Önümüzdeki dönemde üretimde de yüzde 150’nin üzerinde artış hedefliyoruz” dedi.
09 Oca 2022 - 14:55- Ekonomi Güncelleme: 09 Oca 2022 - 14:56
Kelebek Mobilya’dan yeni yatırım
Türkiye’nin lider mobilya üreticisi Kelebek Mobilya, Düzce’deki üretim tesisini yenileyerek teknolojik ve dijital sistemlerle donattı. Yenileme çalışm...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.