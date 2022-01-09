09 Oca 2022 - 14:56- Ekonomi G: 09 Oca 2022 - 15:00

Yolcu360 mobilde yüzde 126 büyüdü  

Yolcu360 2021 yılında yenilikçi uygulamalarının, araç kiralama alanına getirdiği ezber bozan yaklaşımlarının ve “Misafir Mutluluğu Saplantılı” hizmet modelinin ivmesiyle aldığı hızı korudu.

Yolcu360 mobilde yüzde 126 büyüdü   mask

Araç kiralamayı herkes için ulaşılabilir yapma hedefiyle 2015 yılından bu yana faaliyet gösteren Yolcu360, Nisan ayında 6 Milyon Dolarlık yatırım alarak hız kazandırdığı tüm hedeflerine 2021 yılı sonu itibariyle ulaştı. Şubat 2021’de son üç yılın verileri ile Deloitte tarafından Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketi seçilen Yolcu360, 2021 yılı içerisinde mobil uygulama üzerinde gelir bütçesini yüzde 126 oranında artırdı.

KİLİT NOKTASI

Buna ek olarak yılı beklenen gelir bütçesinin yaklaşık yüzde 12 üzerinde tamamlayarak yüzde 84 büyüdü. Şirket ayrıca, operasyon başarısının kilit noktası olarak gördüğü B2B tarafında anlaşmalı olduğu kurum sayısını 332’ye çıkardı ve böylece Türkiye’nin en büyük araç kiralama havuzunu oluşturmuş oldu. Yolcu360 CEO’su Umut Yıldırım, Yolcu360’ın attığı adımlarla Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketi unvanını koruduğunu vurguladı.

09 Oca 2022 - 14:56 - Ekonomi

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