09 Oca 2022 - 15:01- Gündem G: 09 Oca 2022 - 15:03

Körfez’de ‘sosyal denge’ için imzalar atıldı

Körfez Belediyesi ile BEM-BİR-SEN arasındaki memurları ilgilendiren “Sosyal Denge Sözleşmesi” için imzalar atıldı. 2022/2023 yıllarını kapsayan sözleşme yüzde 120’lik oranla tavandan imzalandı.

Körfez’de ‘sosyal denge’ için imzalar atıldı mask

Körfez Belediyesi ile BEM-BİR-SEN arasındaki “Sosyal Denge Sözleşmesi” yenilendi. Körfez Belediyesi Toplantı Salonu’nda düzenlenen törene Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan, BEM-BİR-SEN Kocaeli Şube Başkanı Faruk Zihni ve yönetim kurulu üyeleri ve İş Yeri Temsilcisi Tarık Gürgen katıldı.

İMZALAR ATILDI

Toplu sözleşme konusuna büyük önem verdiklerini, memurların refah seviyesini artırmak amacıyla destek anlamını taşıyan sözleşmeyi imzaladıklarını belirten Başkan Söğüt, “Özellikle memurlarımızın, çalışanlarımızın gelir seviyelerinin daha iyi olması için en üst seviye olan yüzde 120 oranı ile imzaladık. Çalışanlarımızın ekonomik anlamda daha iyi seviyeye gelmesi için adımları attık. Hayırlı olsun” dedi.

HAYIRLI UĞURLU OLSUN

BEM-BİR-SEN Kocaeli Şube Başkanı Faruk Zihni de sözleşmenin hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Sözleşmenin sendikamıza, çalışanlarımıza Körfezimize hayırlı olmasını diliyorum. Sözleşmede emeği geçenlerimize ve başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Konuşma sonrasında imzalar atıldı.
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09 Oca 2022 - 15:01 - Gündem

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