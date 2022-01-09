09 Oca 2022 - 15:02- Gündem G: 09 Oca 2022 - 15:03

2021 yılında Darıca'da bin 524 çift evlendi  

Darıca Belediyesi Evlendirme Memurluğu, 2021 yılında evlilik işlemleri için başvuran toplam 1.524 çiftin resmi nikahını kıydı.  

2021 yılında Darıca'da bin 524 çift evlendi   mask

Darıca Belediyesi’nin verilerine göre 2021 yılı içerisinde 233’ü yabancı evlilik olmak üzere toplam bin 524 çifte nikah kıyıldı. Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi içerisinde yer alan modern nikâh salonlarında kıyılan nikahlarda yeni evli çiftlere takı töreni ve fotoğraf çektirmek için özel alanlar da bulunuyor.

 

GENÇ ÇİFTLER

 

Mutlu bir yuva kurmak için Darıca Belediyesi’ne başvuran çiftleri Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da zaman zaman yalnız bırakmayarak mutluluklarına ortak oldu. Zaman zaman vatandaşların isteklerini kırmayarak bu mutlu günlerinde yanlarında olan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, genç çiftlerin kimi zaman nikah akitlerini gerçekleştirirken, kimi zaman da nikahlarına şahitlik ederek, en mutlu günlerinde yeni evli çiftlerin yanında oldu.
# Darıca
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09 Oca 2022 - 15:02 - Gündem

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