09 Oca 2022 - 15:02- Gündem G: 09 Oca 2022 - 15:04

Özlü, Muhtarlık ve Kurs Merkezi’ni inceledi 

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, önceki gün Havuzlubahçe Mahallesi’nde yapımı devam eden Muhtarlık ve Kurs Merkezi inşaatını inceledi. Daha son...
Özlü, Muhtarlık ve Kurs Merkezi’ni inceledi  mask

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, önceki gün Havuzlubahçe Mahallesi’nde yapımı devam eden Muhtarlık ve Kurs Merkezi inşaatını inceledi. Daha sonra da ilçenin ikinci millet bahçesi olan Damlar Vadisi Millet Bahçesi’ndeki çalışmaları yakından takip etti. Özlü daha sonra Yeniköy Merkez Mahallesi’ne geçerek üst yapı çalışmaları devam eden sokak ve caddelerde incelemelerde bulundu. Başkan Özlü’ye incelemelerde AKP Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral eşlik etti.
# Mustafa, Sokak, Başiskele
# BAŞİSKELE BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
Başkan Özlü mesaiye hızlı işler ile başladı mask
Başkan Özlü mesaiye hızlı işler ile başladı
Başkan Özlü’den Kocaelispor’a Destek Ziyareti mask
Başkan Özlü’den Kocaelispor’a Destek Ziyareti
Özlü’denBaşiskele’ye ikinci Gençhane   mask
Özlü’denBaşiskele’ye ikinci Gençhane  
Başiskele’de 2022 Yılının İlk Meclis Toplantısı Yapıldı   mask
Başiskele’de 2022 Yılının İlk Meclis Toplantısı Yapıldı  
Özlü: 2022’de daha güzel işler yapacağız mask
Özlü: 2022’de daha güzel işler yapacağız
Genc-i Ala’dan 2021’de binlerce genç faydalandı mask
Genc-i Ala’dan 2021’de binlerce genç faydalandı
Damlar Vadisi Millet Bahçesi’ne Aromatik Bitkiler mask
Damlar Vadisi Millet Bahçesi’ne Aromatik Bitkiler
Özlü, büyüklerinin hayır dualarını alıyor mask
Özlü, büyüklerinin hayır dualarını alıyor
Başiskele’de gece boyunca gizli buzlanmaya karşı tuzlama mask
Başiskele’de gece boyunca gizli buzlanmaya karşı tuzlama
Başiskele’de bu kez Senai Demirci “Konumuz aile” dedi   mask
Başiskele’de bu kez Senai Demirci “Konumuz aile” dedi  

09 Oca 2022 - 15:02 - Gündem

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