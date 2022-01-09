Özlü, Muhtarlık ve Kurs Merkezi’ni inceledi 

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, önceki gün Havuzlubahçe Mahallesi’nde yapımı devam eden Muhtarlık ve Kurs Merkezi inşaatını inceledi. Daha sonra da ilçenin ikinci millet bahçesi olan Damlar Vadisi Millet Bahçesi’ndeki çalışmaları yakından takip etti. Özlü daha sonra Yeniköy Merkez Mahallesi’ne geçerek üst yapı çalışmaları devam eden sokak ve caddelerde incelemelerde bulundu. Başkan Özlü’ye incelemelerde AKP Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral eşlik etti.