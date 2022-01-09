Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, önceki gün Havuzlubahçe Mahallesi’nde yapımı devam eden Muhtarlık ve Kurs Merkezi inşaatını inceledi. Daha sonra da ilçenin ikinci millet bahçesi olan Damlar Vadisi Millet Bahçesi’ndeki çalışmaları yakından takip etti. Özlü daha sonra Yeniköy Merkez Mahallesi’ne geçerek üst yapı çalışmaları devam eden sokak ve caddelerde incelemelerde bulundu. Başkan Özlü’ye incelemelerde AKP Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral eşlik etti.
09 Oca 2022 - 15:02- Gündem Güncelleme: 09 Oca 2022 - 15:04
Özlü, Muhtarlık ve Kurs Merkezi’ni inceledi
Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, önceki gün Havuzlubahçe Mahallesi’nde yapımı devam eden Muhtarlık ve Kurs Merkezi inşaatını inceledi. Daha son...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.