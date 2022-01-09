Yıldızlı: Sıra AKP'nin yönettiği Bursa ve Kocaeli'yi almakta"

CHP Kocaeli İl Danışma Toplantısı bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, CHP Kocaeli Mlletvekili Tahsin Tarhan CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Nejla Erdem, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Caner Arduç, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı, CHP Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılar, CHP Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir, CHP Kocaeli eski Milletvekili Hikmet Erenkaya, CHP Kocaeli eski Milletvekili İzzet Çetin, CHP Kocaeli Eski Milletvekili Hurşit Güneş, CHP Kocaeli eski Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan, CHP Kocaeli eski İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Korkmaz Pekyörür, CHP Kocaeli eski İl Başkanı Cengiz Sarıbay,CHP Kocaeli eski İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, Kartepe Belediye Başkan Adayı Cumhur Karakadılar, il yöneticileri, ilçe başkanları, ilçe gençlik ve kadın kolları başkanları ve partililer katıldı.

“DEMOKRASİ YOKSUNLUĞUNU İFADE EDİYORUZ”

Toplantıda açılış konuşmasını yapan CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı şu sözleri kaydetti: “Kocaeli yarım kalmış projeler kentidir. Karamürsel’inden gölcüğünden İzmit’inden, kentsel dönüşümünden, şehir hastanesinden, Derince’nin, körfezin, limanlarla ilgili karşıya yaklaştığımız durumuyla ulaşımıyla Kocaeli yarım kalmış bir projeler kentidir. Önceki hafta sayın genel başkanımız buradaydı. Sayın genel başkanımızın üstünde durduğu demokrasi vurgusu önemli ve değerli. Demokrasinin yoksunluğunu her defasında ifade ediyoruz. En ufak eleştiride vatandaş kendisini mahkemede buluyor. Biz göreve gelmeden önce sokakta siyaset yapacağız, birlikte hareket edeceğiz dedik. Göreve geldiğimizden beri 300 muhtarımızı dolaştık. İşçimizin, emekçimizin barınamayan öğrencinin sorunlarıyla birebir muhatap olduk. Bunları ülke ve kent gündemine taşıyarak halkın sesi olmaya gayret ettik.

“SIRA GELDİ BURSA VE KOCAELİ’Yİ ALMAYA”

Kocaeli’nin birçok problemi var. Bunların en başında ulaşım geliyor. Kocaeli’de bir yerden bir yere gitmek ciddi bir ömür törpüsü. Buradan Gebze’ye giden Gebze’ye ulaşamıyor. Kocaelinin bu problemleri ciddi problemler. Bunları çözüm noktasında bir adım yok. Edebiyatları iyi icraartleri kötü. İşleri güçleri algı yaratmak. Sokaktayız hangi vatandaşa gitsek kime dokunsak, 3600 ek gösterge mağdurlarına, EYT’lilere bir dokunuyor bin ah işitiyoruz. Vatandaşın beklentisi erken seçim. Bizim siyasal işleyimizin bir sıralaması var. Önce 3 büyükşehiri aldık şimdi sıra geldi iktidarı almaya daha sonra da AKP’nin yönettiği Bursa ve Kocaeli’yi almaya. Partimizde makam ve yetkiler farklıdır ama sorumluluklar eşittir. Sayın genel başkanımız nasıl genel iktidar için uğraşıyorsa biz de yerel ve geneli almak için mücadele ediyoruz. Halkın düşüncesi ne halkın talebi ne, düşüncelerini alarak siyasetimizi üretiyoruz. Nerede yapıcı bir şey görürsek hemen alıp kendimiz Kocaeli örgütünde uygulamaya geçiyoruz. İl başkanı olarak en büyük sorum biri örgüt içi adalet sağlamak. Çalışan ve çalışmayanı ayırt etmek. İl örgütü olarak buna göre bir sistem kuracağız.

“CHP VE DOSTLARININ İKTİDARINA HAZIRIZ”

Kocaeli genelinde ihtiyaçları genel merkezimize anlatıyoruz. Kentimize dair konsantrasyon artmış oluyor. Seçim zamanı seçmenin karşısına çıktığımızda Kocaeli örgütlerinin genel merkezinin, genel başkanının ne kadar önem gösterdiğini anlamış olacak. Çalışmalar gösteriyor ki dinlemeyen ebeveynler, çocuklarına daha çok kulak kabartıyor. Kocaeli’nin en büyük problemi madde bağımlılığıdır. Hem hükümetin hem yerel yönetimin çalışma yapması gerekiyor. Biz köklü bir partiyiz, CHP ulu bir çınar. Köklü partiler sorunları tespit eder ve çözümlere dair metinler yayınlar iktidarda bu metinlere sadık kalırlar. Genel başkanımız helalleşmeden bahsetti. Toplumsal barışa yönelik adımlar atmak hepimizin boynunun borcudur. AK Partililer diye başlamayacağız AK Parti yönetimi diyeceğiz. Kocaeli örgütleriyle birlikte oluşacak ilk seçimde belediyesiyle birlikte önümüzdeki seçimde genciyle kadınıyla tek bir vücut olarak CHP ve dostlarının iktidarına hazırız.”