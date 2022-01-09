Başkan Koyun açık ve net konuştu: “Hakem hataları tamam ama…”

Kocaelispor Kulübü Başkanı Engin koyun 90. dakikada penaltıdan yenilen golle 1-0 kaybedilen Ümraniye Spor maçını değerlendirdi. Takımımın mücadelesinden memnun olduğunu belirten Engin Koyun “Kaleci dahil 16 kişilik bir kadroyla Ümraniye karşısına çıktık. Maç boyunca iyi mücadele ettik, futbolcular elinden gelen her şeyi sahaya yansıttı. Özellikle ikinci yarıda bir deplasman takımının girmesi gerekenden çok sayıda net pozisyona girdik. Son dakikalarda yakaladığımız pozisyonlardan birini gole dönüştürebilseydik, bugün lideri devirmiş bir şekilde İzmit'e dönecektik. Nasip olmadı.” Dedi.

“HİÇ DEĞİLSE 1 PUAN ALMALIYDIK”

Koyun sözlerinin devamında şunları söyledi: “Hiç değilse 1 puanı alıp eve gidelim isterdik. 90. dakikadaki penaltı ile mağlup olduk. Penaltı kararından önce 2 tane faul düdüğü var. Bunların ikisinin de kesinlikle doğru kararlar olduğunu düşünmüyorum. Çok ağır, futbol standartlarının çok çok ötesinde kararlardı. Bu 1 puanı alsaydık, ciddi derecede moral bulacaktık. Önüne geçtiler.

“ELBET HAKEM SORGULAYACAĞIZ, AMA…”

Tabii ki verilen bu kararları sorgulayacağız, yanlış neyse dile getireceğiz ancak biz de yakaladığımız pozisyonları gole çevirmeliydik. Lider bir takımın deplasmanında bu kadar iyi mücadele etmişken, net pozisyonlar da bulmuşken, evimize mağlubiyetle dönmek üzüntü verici. Yapacağımız transferlerle Ankaragücü ve özellikle de Samsun maçından sonra, çok farklı bir Kocaelispor izlettireceğimize inanıyorum. Bu hafta içi en az iki hamlemiz olacak. Transferden sorumlu yöneticimiz sayın Mehmet Yaşar'ın da değerli ablaları vefat etti. Nurcan ablamıza Allah'tan rahmet Mehmet Yaşar ve merhumenin ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum.” Dedi.